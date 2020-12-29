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Китайская компания Xiaomi несколько дней назад заявила о том, что дефицита модели Mi 11 не будет, как в случае с флагманами предыдущих нескольких поколений. Производитель подготовил к старту продаж 1 млн устройств, по его собственным словам.

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Вчера днём смартфон был представлен официально, а ближе к вечеру стал доступен для предварительного заказа. Вероятно, первая партия оказалась не очень большой. Xiaomi Mi 11 появился в фирменном магазине и на онлайн-площадке JD. Дебютную партию по предзаказам разобрали менее чем за 30 секунд с момента появления такой возможности. Увы, её объём компания не уточняет. Заметим, что сейчас флагман нового поколения (не) доступен только в Китае. Мировые продажи должны начаться во второй половине первого квартала 2021 года, хотя китайскую версию можно будет купить уже в первых числах января.

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Xiaomi Mi 11 поступает в продажу через три дня, 1 января. Тогда же свои смартфоны начнут получать пользователи, оформившие предварительный заказ. Новинка предлагается по цене от 610 долларов. За эти деньги покупатель получает модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Версия 8/256 ГБ стоит 660 долларов, а топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ компания оценила в 720 долларов.

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Флагман нового поколения, по сути, не отличается в плане цены от своего предшественника, Xiaomi Mi 10, премьера которого состоялась в начале этого года. Новинка оказалась в долларах дороже лишь в связи с изменением курса. В национальной валюте стоимость не изменилась.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 стал первым флагманом на Snapdragon 888. Помимо нового 5-нанометрового мобильного процессора смартфон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч с 55-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой, стереодинамиками Harman Kardon, NFC, поддержкой стандарта Wi-Fi 6E и дисплеем формата QHD+ с частотой обновления 120 Гц с рекордной частотой опроса сенсора (480 Гц), а сканер отпечатков пальцев может измерять частоту сердечных сокращений.

А вот камеры в новинке не особо радуют. Фронтальная получает минорные обновления уже несколько лет, а основную позаимствовали у смартфона Xiaomi Mi 10T Pro, позиционируемого «доступным флагманом». Его официальная цена в России в зависимости от магазина составляет 45 000-50 000 рублей. Что касается камеры, она имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп и осталась без телеобъектива, но при этом получила поддержку 8K ULTRA HD и оптическую стабилизацию изображения.