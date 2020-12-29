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Xiaomi Mi 11 разобрали менее чем за 30 секунд по предзаказам

Размер партии компания не уточнила.
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Китайская компания Xiaomi несколько дней назад заявила о том, что дефицита модели Mi 11 не будет, как в случае с флагманами предыдущих нескольких поколений. Производитель подготовил к старту продаж 1 млн устройств, по его собственным словам.

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Вчера днём смартфон был представлен официально, а ближе к вечеру стал доступен для предварительного заказа. Вероятно, первая партия оказалась не очень большой. Xiaomi Mi 11 появился в фирменном магазине и на онлайн-площадке JD. Дебютную партию по предзаказам разобрали менее чем за 30 секунд с момента появления такой возможности. Увы, её объём компания не уточняет. Заметим, что сейчас флагман нового поколения (не) доступен только в Китае. Мировые продажи должны начаться во второй половине первого квартала 2021 года, хотя китайскую версию можно будет купить уже в первых числах января.

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Xiaomi Mi 11 поступает в продажу через три дня, 1 января. Тогда же свои смартфоны начнут получать пользователи, оформившие предварительный заказ. Новинка предлагается по цене от 610 долларов. За эти деньги покупатель получает модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Версия 8/256 ГБ стоит 660 долларов, а топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ компания оценила в 720 долларов.

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Флагман нового поколения, по сути, не отличается в плане цены от своего предшественника, Xiaomi Mi 10, премьера которого состоялась в начале этого года. Новинка оказалась в долларах дороже лишь в связи с изменением курса. В национальной валюте стоимость не изменилась.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 стал первым флагманом на Snapdragon 888. Помимо нового 5-нанометрового мобильного процессора смартфон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч с 55-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой, стереодинамиками Harman Kardon, NFC, поддержкой стандарта Wi-Fi 6E и дисплеем формата QHD+ с частотой обновления 120 Гц с рекордной частотой опроса сенсора (480 Гц), а сканер отпечатков пальцев может измерять частоту сердечных сокращений.

А вот камеры в новинке не особо радуют. Фронтальная получает минорные обновления уже несколько лет, а основную позаимствовали у смартфона Xiaomi Mi 10T Pro, позиционируемого «доступным флагманом». Его официальная цена в России в зависимости от магазина составляет 45 000-50 000 рублей. Что касается камеры, она имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп и осталась без телеобъектива, но при этом получила поддержку 8K ULTRA HD и оптическую стабилизацию изображения.

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Норм труба за свои деньги. Щелкал т10 про, видео снимает отлично. Экран приятный, железо топовое. Что ещё надо
Xiaomi Mi 11 разобрали менее чем за 30 секунд по предзаказам
Neur
12:04
Потом эту бадягу оставят для ноутов и выпустят нормальные большие ядра... На фиг эти мелкие ядра не упали в десктопе...
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Lamerusha Lat
12:01
А дизайн такой же уродский, как у китайского автопрома.
Предзаказ Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 открыт по цене 600 долларов
poljot
12:01
Ксяоми с каждой новой моделью скатывается все ниже в мусор.
Xiaomi Mi 11 разобрали менее чем за 30 секунд по предзаказам
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