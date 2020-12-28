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Samsung впервые за 9 лет не сможет продать 300 млн телефонов по итогам года

Суммарные продажи составят 270 млн единиц.
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Южнокорейская компания Samsung продолжает оставаться лидером рынка смартфонов. Более того, пока её позиции выглядят непоколебимыми в связи с проблемами китайского гиганта Huawei. Продажи последнего существенно сократились из-за санкций, а уже с 2021 года объём реализации не будет включать смартфоны Honor.

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Аналитики отмечают, что по итогам года нынешнего южнокорейский производитель Samsung сохранит первое место на рынке. При этом впервые за 9 лет суммарные продажи смартфонов и кнопочных телефонов не смогут превысить отметку 300 млн единиц. По данным экспертов, объём реализации составит 270 млн штук. Главная причина падения продаж заключается в пандемии, которая привела к снижению спроса. На втором месте по итогам 2020 года окажется Apple, тогда как Xiaomi сможет вытеснить компанию Huawei из тройки.

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Samsung планирует в 2021 году вновь вернуться к прежним объёмам реализации. В частности, в планах компании продать 287 млн смартфонов и 20 млн телефонов без умных функций. Воплотить задуманное в реальность технологический гигант из Сувона намерен путём расширения модельного ряда решений с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и выпуском большего количества флагманских моделей, оборудованных сгибаемыми дисплеями. В общей сложности Samsung нацелена продать 50 млн флагманов всех линеек.

Напомним, что уже через несколько недель южнокорейская компания представит флагманские смартфоны нового поколения. Так, 14 января будут анонсированы Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все они будут оборудованы процессором Snapdragon 888 5G или Exynos 2100 в зависимости от региона продаж и получат поддержку мобильных сетей пятого поколения.

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В течение 2020 года производитель выпустил только 15 смартфонов с 5G. Самая дешёвая модель была анонсирована в начале осени. Она называется Samsung Galaxy A42 5G. Смартфон получил 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 750G, 48-мегапиксельную камеру Super AMOLED панель формата HD+ и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. В Европе стоимость модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища составляет примерно 350 евро.

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