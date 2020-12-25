Китайская экономика получила 124 млрд долларов за счёт внедрения 5G
2020 год на рынке смартфонов прошёл под знаменем 5G. Первая модель с поддержкой мобильных сетей пятого поколения появилась ещё летом 2018 года, но с нюансом в виде необходимости в подключении дополнительных аксессуаров. Но массово 5G-телефоны начали выпускать в этом году. Сейчас модель с поддержкой 5G есть в ассортименте каждого крупного производителя.
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Лидером по количеству смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения является Китай, где вкладывают немыслимые деньги в распространение нового стандарта и столько же зарабатывают на нём. По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, экономика Поднебесной в течение 2020 года от индустрии 5G получит более 124 млрд долларов (810 млрд юаней). Это чуть меньше половины доходов бюджета Российской Федерации, четыре бюджета Польши и на 25% больше бюджета Италии. В 2020 году китайцы запустили у себя более 700 000 базовых станций 5G.
Лидером рынка 5G-смартфонов является китайская компания Huawei. Проблемы с правительством США в прошлом году не повлияли на показатели производителя в Поднебесной, но дали о себе знать в нынешнем году. По последним отчётам, лояльность покупателей к Huawei падает даже в Китае, но пока что это не мешает компании из Шэньчжэня оставаться лидером рынка у себя на родине.
В ноябре аналитическое агентство IDC сообщило, что доля Huawei на рынке смартфонов с поддержкой мобильных сетей стандарта 5G составила 56,6%. Сюда же входят модели Honor. Суммарно за год под двумя брендами было анонсировано 32 телефона. Но нужно отметить, что в этот список попали идентичные девайсы, которые продаются под разными названиями в зависимости от региона, т.е. из 32 не все модели доступны в Китае.
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Второе место с существенным отставанием занимает компания OPPO. Её ассортимент в 2020 году пополнился 19 новинками с поддержкой 5G, а доля рынка составила 16,2%. Xiaomi и vivo выпустили по 22 5G-телефона, заняв 9,2% и 14,5% соответственно. Доля Realme составила лишь 0,9%. При этом компания выпустила 13 смартфонов с поддержкой нового стандарта.
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