Россия занимает 3-е место в мире по количеству установленных видеокамер наблюдения в стране
Российская Федерация стала третьей в мире страной по количеству камер видеонаблюдения. Уступает она только двух государствам: Китаю, который ожидаемо оказался на первом месте, и Соединённым Штатам. Отметим, что количество камер с третьего по первое место увеличивается в геометрической прогрессии.
реклама
На территории России смонтировано 13,5 млн камер, т.е. примерно 93 штуки на тысячу человек или одна почти на 11 человек в среднем. В США установлено приблизительно в четыре раза больше камер – 50 млн, а в Китае – 200 млн. При этом в расчёте на тысячу жителей США и КНР меняются местами. Соединённые Штаты выходят на первое место с показателем 153 камеры в расчёте на тысячу жителей, а Китай, где на каждую тысячу приходится 144 камеры, опускается на вторую строчку.
Возвращаясь к Российской Федерации, отметим, что почти 60% всех камер видеонаблюдения в России смонтированы в коммерческих организациях. Приблизительно треть таких камер установлена за счёт государства. Они занимаются обеспечением безопасности в школах, больницах и на инфраструктурных объектах.
Физическими лицами установлено лишь 8,5% камер. В завершение добавим, что из 13,5 млн камер видеонаблюдения к облачным хранилищам в России подключились всего лишь примерно 5%, т.е. менее 700 000.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила