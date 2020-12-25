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Российская Федерация стала третьей в мире страной по количеству камер видеонаблюдения. Уступает она только двух государствам: Китаю, который ожидаемо оказался на первом месте, и Соединённым Штатам. Отметим, что количество камер с третьего по первое место увеличивается в геометрической прогрессии.

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На территории России смонтировано 13,5 млн камер, т.е. примерно 93 штуки на тысячу человек или одна почти на 11 человек в среднем. В США установлено приблизительно в четыре раза больше камер – 50 млн, а в Китае – 200 млн. При этом в расчёте на тысячу жителей США и КНР меняются местами. Соединённые Штаты выходят на первое место с показателем 153 камеры в расчёте на тысячу жителей, а Китай, где на каждую тысячу приходится 144 камеры, опускается на вторую строчку.

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Возвращаясь к Российской Федерации, отметим, что почти 60% всех камер видеонаблюдения в России смонтированы в коммерческих организациях. Приблизительно треть таких камер установлена за счёт государства. Они занимаются обеспечением безопасности в школах, больницах и на инфраструктурных объектах.

Физическими лицами установлено лишь 8,5% камер. В завершение добавим, что из 13,5 млн камер видеонаблюдения к облачным хранилищам в России подключились всего лишь примерно 5%, т.е. менее 700 000.