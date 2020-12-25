Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi намерена в ближайшее время обновить линейку ноутбуков Mi Notebook Pro процессорами AMD и Intel серий Ryzen 5000H и Tiger Lake-H соответственно. Производитель выпустит как минимум три модели, каждая из которых может быть представлена несколькими конфигурациями в зависимости от типа графического ускорителя, объёма оперативной памяти и вместимость SSD-накопителя.

реклама

Именно три лэптопа были замечены в базе данных программного обеспечения Geekbench 5. Тесты на производительность прошли модели на процессорах Ryzen 5 5600H, Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H. Во всех трёх случаях указано, что объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а операционной системой выступает версия Windows 10.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Процессор Ryzen 5 5600H имеет шесть ядер с поддержкой многопоточности, которые работают на частоте 3,3-4,34 ГГц. Результат в Geekbench в однопоточном режиме составил 1362 балла, а в многопоточном – 5994 балла. Чипы Intel имеют по четыре ядра и тоже могут похвастаться поддержкой технологии многопоточности. Intel Core i5-11300H с частотой 3,1-4,4 ГГц набирает 1429 пунктов в Single Core и 4636 пунктов в Multi Core. Результат Intel Core i7-11370H, который трудится на частоте 3,3-4,8 ГГц, составил 1572 «попугая» и 5065 «попугаев» соответственно.

Напомним, что актуальная линейка Xiaomi Mi Notebook Pro с процессорами Intel 10-го поколения вышла летом 2020 года. Исходя из текущей серии, можно предположить, что в новом поколении нас будут ждать дискретные видеокарты NVIDIA, тонкие рамки, клавиатура с подсветкой и металлический корпус, а цена составит в пределах 1000 долларов.