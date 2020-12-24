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Китайская компания Huawei анонсировала фирменную операционную систему HarmonyOS 2.1. Некоторые модели уже получили закрытую бета-версию программного обеспечения. Ожидается, что публичная бета станет доступна к середине второго квартала 2021 году. Тем временем стало известно, что более 50 смартфонов и планшетов Huawei и Honor будут переведены на HarmonyOS 2.1. Но при желании пользователи смогут вернуться на прошивку EMUI с операционной системой Android 11.

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Только три планшета будут обновлены до HarmonyOS 2.1. Это модели Huawei MatePad Pro и MatePad Pro 5G на Kirin 990 и Kirin 990 5G, а также Honor Tablet V6. Кроме того, представители китайской компании заявили, что новая операционная система будет использоваться и в смарт-часах. В частности, в Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch GT 2e и Huawei Watch GT 2.

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Бренд Honor выпустит операционную систему на 16 смартфонов. В список попали модели Honor 9X, 9X Pro и 9X Premium с выдвижной фронтальной камерой. Также обновление станет доступно для флагманов 2019 года Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 30 и View 30 Pro. Первые две модели оборудованы процессором Kirin 980, а две другие работают на однокристальных системах Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно.

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Смартфоны 2020 года тоже можно будет перевести на операционную систему HarmonyOS 2.1. Речь идёт о флагмане Honor 30 Pro+, чуть упрощённой модели Honor 30 Pro, а также о среднебюджетных решениях Honor 30, Honor 30S, Honor X10, Honor X10 Max, Honor Play 4 Pro, Honor 30 Youth и Honor 10X Lite.

Куда больше моделей бренда Huawei смогут перейти на HarmonyOS 2.1. Операционную систему обещают более чем трём десяткам смартфонов. В этот список входят все флагманы 2020 года. Помимо Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate Xs, Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ не стоит забывать, что в этом году китайская компания также успела анонсировать модели Huawei P30 Pro New Edition и Huawei Mate 30E. Последняя оснащена однокристальной системой Kirin 990E.

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Прошлогодние флагманы тоже получат собственную операционную систему Huawei. Речь идёт о Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, версии с поддержкой 5G, Mate X и Mate 30 RS Porsche Design, а также Huawei P30 и P30 Pro. Семейство Huawei Mate 20 тоже в списке. Что касается более доступных смартфонов, ОС HarmonyOS 2.1 «прилетит» на смартфоны семейств Huawei nova 6, nova 7 и nova 8. Каждое включает по три модели: стандартное издание, упрощённая версия SE и продвинутый вариант Pro.