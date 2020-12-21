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Южнокорейский производственный Samsung уже через несколько недель презентует флагманские смартфоны семейства Galaxy S21. По традиции, мероприятие, посвящённое анонсу, должно пройти в Сан-Франциско. Предполагаемая дата проведения – 14 января 2021 года.

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Сегодня мы уже писали о технических характеристиках топовой модели, Galaxy S21 Ultra. Почти все основные параметры были опубликованы немецким порталом WinFuture. Также на просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости каждого из трёх смартфонов.

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Samsung Galaxy S21 Ultra получит Quad-камеру разрешением 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом и поддержкой 8K UHD. Также ожидается поддержка ввода с помощью цифрового пера. Цена смартфона стартует с 1399 евро за модификацию с 12 ГБ оперативки и флеш-модулем, способным вмещать до 128 ГБ данных. Стоимость версий 12/256 ГБ и 12/512 ГБ пока что не уточняется.

Напомним, что в Европе Samsung Galaxy S20 Ultra появился в модификациях со 128 ГБ и 512 ГБ пользовательской памяти. Цена составила 1349 евро и 1549 евро соответственно.

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Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ будут оборудованы тройной основной камерой, но параметры пока что не уточняются. Всё семейство в Европе будет работать на 5-нанометровой системе-на-чипе Exynos 2100, презентация которого состоится в начале января 2021 года. Поддержкой S Pen стандартное издание и версия Plus не обзаведутся.

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Samsung Galaxy S21 поступит в продажу по цене 849-899 евро в модификации со 128 ГБ ПЗУ в зависимости от страны. Версия Plus будет оценена в 1099 евро в конфигурации с накопителем вместимостью 256 ГБ.

Что касается стоимости смартфонов текущего поколения на старте продаж, она находилась примерно на том же уровне. Модель Galaxy S20 с поддержкой 4G появилась по цене 899 евро, вариант 5G оказался на 100 евро дороже. Обе модификации предлагают 128 ГБ встроенной памяти.

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Samsung Galaxy S20+ в Европе вышел в трёх вариациях. Версия с поддержкой 4G со 128 ГБ хранилища оценили в 999 евро. Модель с поддержкой 5G была доступна с накопителем на 128 ГБ или 512 ГБ по цене 1099 евро или 1249 евро соответственно.

В завершение немного скажем о ценах на текущее поколение в России. В магазине «Ситилинк» стоимость Samsung Galaxy S20 в модификации 8/128 ГБ составляет 59 990 рублей. Версию Plus в той же комплектации можно купить за 69 990 рублей. Вариант Ultra с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ обойдётся в 89 990 рублей.