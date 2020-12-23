Acer выпустит ноутбук на Ryzen 7 5800H с видеокартой GeForce RTX 3080 по цене 1950 евро
Компания Acer готовит к анонсу игровую платформу Nitro 5 с ещё не анонсированным мобильным процессором компании AMD и новой видеокартой NVIDIA, которая войдёт в серию GeForce RTX 30. Модель появилась в базе ритейлера из Германии Electronic Partner. Её стоимость составляет 1950 евро в топовой модификации. Когда игровой ноутбук поступит в продажу, пока что не уточняется.
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Acer Nitro 5 в максимальной модификации получит 17,3-дюймовую панель, 32 ГБ ОЗУ типа DDR4 с частотой 3200 МГц и твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ. Графическая система будет представлена ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3080 с 8 ГБ видеопамяти.
В основу ноутбука ляжет чипсет AMD Ryzen 7 5800H семейства Cezanne. Анонс самого процессора ожидается в середине следующего месяца на выставке Consumer Electronics Show 2021 года, которая будет проходить с 11 по 14 января в Соединённых Штатах. Мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 тоже будут представлены на CES 2021 в январе.
В топовой конфигурации Acer Nitro 5 будет иметь в комплекте 180-Вт БП. Процессору Ryzen 7 5800H приписывают TDP 45 Вт, поэтому можно предположить, что в случае с видеокартой GeForce RTX 3080 речь идёт об энергоэффективной версии Max-Q.
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В завершение добавим, что компания Acer готовит к анонсу более доступную версию ноутбука Nitro 5. Она получит 15,6-дюймовый экран с поддержкой частоты обновления 144 Гц, графический ускоритель GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6, накопитель SSD вместимостью 512 ГБ и 8 ГБ ОЗУ DDR4-3200. Сердцем лэптопа также выступит мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800H.
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