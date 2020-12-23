Realme представила дешёвые смарт-часы и TWS-наушники за 65 долларов
Китайская компания Realme в мае анонсировала свои первые умные наручные часы, а в прошлом месяце вышла ещё одна модель. 2020 год производитель заканчивает премьерой ещё двух новых смарт-часов и полностью беспроводных наушников.
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Первая новинка называется Realme Watch S Pro. Носимый гаджет построен на базе процессора Cortex-M4. Часы оснащены круглым 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой режима Always-on. Разрешение составляет 454 x 454 точки. Яркость экрана настраивается автоматически.
Вы можете установить один из более чем 100 циферблатов, а если подходящего не найдёте, есть возможность загрузить фоновую картинку самостоятельно. Корпус Realme Watch S Pro изготовлен из нержавеющей стали и имеет защиту от воды 5 ATM.
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Весит новинка 63,5 грамма с учётом ремешка, который может быть изготовлен из кожи или силикона. На выбор пользователи получают четыре расцветки: зелёная, коричневая, синяя и чёрная. Чёрный силиконовый ремешок идёт в комплекте, а все остальные придётся покупать отдельно.
Набор функций в новинке привычный. Есть сенсор для подсчёта частоты сердечных сокращений, возможность определять уровень кислорода в крови, поддержка 15 режимов тренировок. Смарт-часы могут выводить уведомления и позволяют управлять камерой/плеером в смартфоне удалённо. Ёмкость аккумулятора составила 420 мА*ч. По словам производителя, без подзарядки модель может проработать до двух недель.
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Вторые умные часы китайской компании называются Realme Watch S Master Edition. Они разработаны совместно с южнокорейским художником Grafflex. Модель оборудована IPS LCD дисплеем с плотностью точек 278 пикселей на дюйм. Корпус защищён от воды по стандарту IP68. Набор функций такой же, как и в версии Pro.
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Новинка оснащена аккумулятором ёмкостью 390 мА*ч и имеет габариты 47 x 12 x 260 мм с учётом ремешка. Масса носимого гаджета составляет 48 граммов. GPS и поддержка Near Field Communication отсутствуют. К смартфонам устройство подключается по протоколу Bluetooth 5.0.
Стоимость Realme Watch S Master Edition составила 80 долларов. Дата старта продаж пока что не уточняется. Realme Watch S Pro оценили в 135 долларов. Купить модель можно будет начиная с 29 декабря 2020 года. 5 января 2021 года в продаже появятся ремешки. Стоимость силиконовых составит 8 долларов, а кожаных – 15 долларов.
Третья новинка компании – полностью беспроводные наушники Realme Buds Air Pro Master Edition. Они построены на базе эксклюзивного чипа Realme S1, который отличается низким энергопотреблением и может обеспечивать стабильную связь.
TWS-наушники получили поддержку активного шумоподавления. С включённой функцией ANC время автономной работы в режиме прослушивания музыки составляет 20 часов, а без шумодава – 25 часов. Модель оборудована 10-миллиметровыми излучателями Bass Boost.
Масса каждого независимого модуля составляет 5 граммов. На корпусе есть сенсорные панели для управления. С их помощью можно переключать композиции, ставить воспроизведение на паузы и принимать или сбрасывать входящие звонки. Для настройки предусмотрено программное обеспечение Realme Link.
Realme Buds Air Pro Master Edition поступят в продажу 8 января 2021 года в расцветке New Wave Silver. Стоимость TWS-наушников составила 65 долларов.
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