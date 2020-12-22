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Китайская компания Hisense время от времени выпускает на рынок смартфоны, оборудованные E Ink дисплеями. Очередная подобная новинка была анонсирована сегодня, 22 декабря. Она называется Hisense A7 5G. Это первый в мире смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и экраном на электронной бумаге E Ink.

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Модель получила 6,7-дюймовый монохромный дисплей с плотностью точек 300 пикселей на дюйм. На тыльной стороне установлен сканер отпечатков пальцев вместе с основной камерой на базе одного датчика изображения. Его параметры не уточняются. Фронтальная камера в устройстве тоже одинарная, но и её разрешение остаётся в секрете. Зато известно, что она получила поддержку технологии распознавания лиц Face Unlock.

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Hisense A7 5G работает на базе однокристальной системы Unisoc Tiger T7510. Мобильный процессор получил восемь ядер с частотой до 2,0 ГГц и графический контроллер PowerVR GM9444. Чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в новинке рассчитано на хранение 128 ГБ данных. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареи, ёмкость которой составляет 4000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу – 18 Вт.

Модель спроектирована в первую очередь для чтения документов и электронных книг. Рекомендованная цена Hisense A7 5G составила 300 долларов.