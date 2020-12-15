NVIDIA готовит видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ и 12 ГБ памяти GDDR6
Сегодня мы писали, что в феврале следующего года компания NVIDIA может анонсировать видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 потоковыми процессорами и 20 ГБ видеопамяти GDDR6X. Как оказалось, уже в январе производитель из Калифорнии представит ещё два графических ускорителя. Если быть точнее – две версии видеокарты GeForce RTX 3060.
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В рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show 2021, которая будет проходить с 11 по 14 января, NVIDIA явит миру видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Ускоритель получит 3840 ядер CUDA и 30 ядер трассировки лучей.
В основу грядущей новинки ляжет чип GA-106-400. Он будет соединён с VRAM посредством 192-разрядной шины памяти. Эффективная частота составит 16 ГГц, а TGP видеокарты – 170 Вт.
В конце января 2021 года ожидается презентация версии с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 на чипе GA106-300. Что интересно, ранее этот GPU приписывали видеокарте GeForce RTX 3050 Ti. Будущая новинка получит 3584 потоковых процессора и 28 ядер трассировки лучей. Частота памяти составит 14 ГГц, а TGP ускорителя – 130 Вт.
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О ценах пока что информации нет. Напомним, что в начале декабря компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с 4834 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Свою новинку калифорнийский производитель оценил в 399 долларов.
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