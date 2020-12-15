NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Компания NVIDIA в 2021 году может продолжить выпускать графические ускорители серии RTX 30 поколения Ampere. К ранее анонсированным моделям «зелёный гигант» из Калифорнии намерен добавить ещё одну видеокарту. Она будет называться NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
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В модельном ряду грядущая новинка займёт вакантное место между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Графический ускоритель будет построен на базе 8-нанометрового видеочипа GA102-250 с 10 496 потоковыми процессорами и частотой 1635 МГц в Boost-режиме. Номинальная частота GPU пока что не уточняется.
Видеокарте обещают 20 ГБ памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц, 320-битной шиной и пропускной способностью 760 ГБ/сек. Потреблять будущая новинка будет 320 Вт. Напомним, что анонсированная осенью карта GeForce RTX 3080 имеет 10 ГБ VRAM с пропускной способностью 760 ГБ/сек и 8704 ядра CUDA, а GeForce RTX 3090 обладает 10 496 потоковыми процессорами, в то время как объём видеопамяти составляет 24 ГБ, эффективная частота – 19,5 ГГц, а пропускная способность – 936 ГБ/сек.
Ожидается, что в США стоимость GeForce RTX 3080 Ti составит 999 долларов, а официальная презентация состоится в феврале 2021 года. Таким образом, грядущая новинка может оказаться на 500 долларов дешевле, чем GeForce RTX 3090 и на 300 долларов дороже версии без приставки Ti.
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