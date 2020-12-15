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Компания Huawei на следующей неделе представила два смартфона в рамках восьмого поколения серии nova. В прошлом месяце производитель из Шэньчжэня уже анонсировал модель nova 8 SE. Теперь к ней добавятся Huawei nova 8 и версия Pro.

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Старшая модель была замечена на официальном постере, который раскрыл часть технических характеристики и дизайн грядущей новинки. Как видим, смартфон будет отличаться уникальным дизайном основной камеры. Площадка содержит вспышку, три компактных оптических модуля и один огромный блок. В последнем будет установлен 64-мегапиксельный датчик изображения.

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Фронтальная камера в Huawei nova 8 Pro будет построена на базе двух модулей. Разрешение основного составит 32 Мп, в то время как параметры второго не уточняются. Ранее в смартфонах китайской компании мы видели сдвоенные фронтальные камеры с ультраширокоугольной оптикой. Возможно, по этому пути производитель пойдёт и в новом поколении.

Что касается дисплея, он будет основан на матрице на органических светодиодах с изогнутыми боковыми гранями и интегрированным дактилоскопическим сканером. Диагональ не уточняется, а частота обновления изображения составит 120 Гц.

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Аппаратная платформа в Huawei nova 8 Pro будет строиться вокруг фирменного 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 985 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Чипсет был анонсирован весной года нынешнего. В плане производительности он оказался мощнее, чем позапрошлогодняя флагманская SoC Kirin 980, но до показателей более нового Kirin 990 не дотягивает.

Модель Huawei nova 8 будет немного отличаться от версии Pro. Стандартное издание получит идентичную основную камеру с четырьмя модулями, одинарную фронталку на 32 Мп, изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и тоже будет работать на процессоре Kirin 985.

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Обе модели обзаведутся 8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128/256 ГБ и поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки по проводу. Ёмкость аккумулятора пока что не уточняется. Презентация смартфонов состоится 23 декабря. Продажи стартуют спустя неделю. По предварительным данным, Huawei nova 8 можно будет купить за 460 долларов, а модель nova 8 Pro обойдётся минимум в 610 долларов.