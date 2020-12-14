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Китайская компания Huawei завершит 2020 год премьерой сразу двух моделей среднего уровня. Речь идёт о Huawei nova 8 и nova 8 Pro. Оба смартфона будут анонсированы 23 декабря.

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Стандартное издание получит 6,5-дюймовую жидкокристаллическую панель формата Full HD+. Частота обновления изображения составит 60 Гц. В смартфоне мы увидим 16-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи, а на тыльной стороне расположатся четыре оптических модуля. Их разрешение составит 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Последний сенсор будет дополнен ультраширокоугольной оптикой.

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Китайская компания официально подтвердила, что Huawei nova 8 получит аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки и мобильный процессор Kirin. При этом точная модель однокристальной системы пока что остаётся в секрете.

В продажу смартфон поступит по цене от 2999 юаней или 460 долларов. Huawei nova 8 Pro будет оценён в начальной модификации в 3999 юаней или 610 долларов. При этом параметры версии Pro производителем пока что не уточняются.

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Напомним, что дебютная модель восьмого поколения была анонсирована в начале прошлого месяца. Речь идёт о Huawei nova 8 SE. Смартфон получил основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталку на 64 Мп и дисплей OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Ёмкость встроенной батареи составила 3800 мА*ч.

Сердцем nova 8 SE в зависимости от модификации может выступать мобильный процессор Dimensity 720 или Dimensity 800U. Оценили смартфон в 390 долларов или 410 долларов соответственно.