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Компания Apple полтора месяца назад представила семейство смартфонов iPhone 12. Новое поколение имеет несколько нововведений. Первое – появилась версия mini в дополнение к стандартному изданию и двум более продвинутым вариантам. Второе – в смартфонах установлен первый в мире 5-нанометровый процессор Apple A14 Bionic. Третье – добавлена поддержки 5G в первые в телефонах компании. Четвёртое – адаптер питания больше не входит в комплект поставки. Но не все страны с этим согласились.

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Ещё осенью стало известно, что Apple придётся поставлять смартфоны с проводными наушниками EarPods во Франции в связи с местным законодательством. С похожей проблемой американский производитель столкнулся и в Бразилии.

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Штат Сан-Паулу вынуждает компанию поставлять новые iPhone вместе с аксессуарами. Государственное агентство по защите прав потребителей направило в Apple уведомление с просьбой объяснить причину, по которой производитель убрал из комплекта поставки адаптер питания.

Кроме того, орган также просит американскую компанию доказать, что отказ от зарядного устройства пойдёт на пользу окружающей среде и потребителям. Своё решение Apple аргументирует тем, что у большинства пользователей уже есть адаптер питания от предыдущего смартфона, а отказ от зарядника в комплекте снизит углеродный след. Также стоит отметить, что коробка, в которой поставляются iPhone, без адаптера питания становится существенно компактнее, что даёт возможность транспортировать больше устройств за один рейс, снижая издержки.

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Однако бразильское агентство не сочло подобные аргументы неубедительными и постановило, что адаптер питания является важным компонентом продукта. Таким образом, доставка iPhone без него будет противоречить Кодексу защиты прав потребителей Бразилии.

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По данным государственного агентства по защите прав потребителей, компания Apple не смогла предоставить достаточно доказательств того, что отказ от адаптеров питания каким-либо образом поможет окружающей среде. Также гигант из Купертино не гарантирует, что сможет предложить идентичную техническую поддержку пользователям с фирменными адаптерами и зарядными устройствами сторонних производителей.

Отреагировать на постановление Apple должна до 4 декабря 2020 года, иначе компании грозит штраф. Министерство Бразилии по делам потребителей готово приложить все усилия, чтобы этот закон начал действовать по всей стране, а не только на территории штата Сан-Паулу.