Qualcomm анонсировал 5-нм флагманский процессор Snapdragon 888 5G
Американская компания Qualcomm в рамках ежегодной презентации Snapdragon Tech Summit (в этот раз Digital) представила флагманский мобильный процессор Snapdragon. Новинка называется не Snapdragon 875, как ожидалось, а Snapdragon 888 5G.
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Все основные технические характеристики новой однокристальной системы американский чипмейкер раскроет завтра, 2 декабря. Уже известно, что 5-нанометровая мобильная платформа обладает модемной платой Snapdragon X60 для поддержки мобильных сетей пятого поколения.
В состав чипсета вошёл ИИ-ускоритель нового поколения под названием Qualcomm AI Engine с процессором Hexagon. Производительность составляет 26 TOPS. Также разработчики отмечают наличие модуля Sensing Hub. Он тоже отвечает за ускорение искусственного интеллекта.
Что касается производительности новинки, Qualcomm обещает существенный скачок по сравнению с 7-нанометровой однокристальной системой прошлого поколения. Опять же, детально об этом станет известно завтра. По слухам, частота CPU составит 1,8-2,84 ГГц и графику Adreno 660.
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Представители компании рассказали о внедрении нового процессора обработки изображений Qualcomm Spectra ISP. Он оказался более чем на треть быстрее в сравнении с IPS в Snapdragon 865. Это означает, что флагманские модели cмогут делать 120 фотографий разрешением 12 Мп в секунду.
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Дебютные смартфоны на Snapdragon 888 5G появятся в первом квартале 2021 года. Модели на новой однокристальной системой представят все большие игроки на рынке Android-устройств, включая Samsung, ASUS, Xiaomi, Meizu, LG, Lenovo и все компании концерна BBK Electronics (vivo, OnePlus, OPPO, Realme).
Всего Qualcomm назвала более дюжины брендов, в смартфонах которых мы увидим новую однокристальную систему. Примечательно, что в этом списке не нашлось места для Samsung. Также южнокорейскую компанию не пригласили на Snapdragon Tech Summit Digital.
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