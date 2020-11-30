Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В этом году компания AMD представила линейку 7-нанометровых настольных процессоров Ryzen 5000 (Vermeer). Серия состоит из четырёх моделей. Все они уже доступны в российской рознице. Правда, есть нюанс. Заключается он в том, что пока что купить новинки можно исключительно в составе готового персонального компьютера. Сегодня мы писали о графических ускорителях Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, которые тоже предлагаются к заказу только при сборке ПК через конфигуратор.

реклама

Теперь что касается процессоров. Сразу отметим, что все они выполняются по 7-нанометровой технологии FinFET мощностями тайваньского гиганта TSMC, поддерживают многопоточность, PCI Express 4.0, оперативную память DDR4-3200 и устанавливаются в разъём Socket AM4.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Ryzen 5 5600X – самая доступна из трёх новинок. Она обладает шестью ядрами с частотой 3,7-4,6 ГГц и потребляет 65 Вт. Максимальная рабочая температура CPU составляет 95 градусов. В России процессор обойдётся в 29 600 рублей. Речь об OEM-версии. Для сравнения, рекомендованная стоимость CPU в США составляет 299 долларов (23 000 рублей), а в Европе – 320 евро (29 000 рублей).

реклама

Чуть больше предлагает AMD Ryzen 7 5800X. Данный процессор получил восемь ядер. Номинальная и пиковая частоты выросли на 100 МГц, а требования по теплоотводу – на 10 Вт. Стоимость BOX-версии в магазине «Регард» составляет 45 600 рублей. Цена в США – (34 000 рублей), а в Европе – (44 000 рублей).

Третья новинка компании AMD называется Ryzen 9 5900X. Её наделили дюжиной ядер. Трудятся они с частотой 3,7-4,8 ГГц. Требования по теплоотводу – 105 Вт. В США процессор оценили в 549 долларов (42 000 рублей), а в Европе – в 580 евро (53 000 рублей). В России OEM-версия обойдётся в 48 900 рублей.

реклама

Наконец, флагманом 5000-й серии является AMD Ryzen 9 5950X. Это 16-ядерный CPU с номинальной частотой 3,4 ГГц. Максимальная частота процессора составляет 4,9 ГГц, а величина отвода тепловой мощности – 105 Вт. В «Ситилинк» OEM-версия чипа обойдётся в 86 990 рублей, а в «Регард» модель стоит почти на 15 000 рублей дешевле. Для сравнения, в США за Ryzen 9 5950X отдать придётся 799 долларов (61 000 рублей), а в Европе – 850 евро (77 500 рублей).