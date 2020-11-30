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Видеокарты Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT появились в российской рознице

Весьма оперативно новинки стали доступны и в России.
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25 ноября 2020 года в продажу спустя почти месяц после официального анонса поступили видеокарты Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT производства американской компании AMD. Весьма оперативно новинки стали доступны и в России, правда, пока что их нельзя приобрести отдельно от персонального компьютера. Старшая модель Radeon RX 6900 XT должна появиться на российском рынке ближе к концу года нынешнего.

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Radeon RX 6800 обладает 60 вычислительными блоками и 3840 потоковыми процессорами. Игровая частота 7-нанометрового GPU Navi 21 на архитектуре RDNA 2 составляет 1815 МГц. Частота при разгоне равна 2105 МГц. Видеоускоритель обладает 96 блоками растеризации цвета и 240 текстурными блоками.

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Видеокарта оснащена 16 ГБ памяти типа GDDR6, которая соединяется с GPU посредством 256-разрядной шины. Эффективная частота составляет 16 ГГц, а максимальная пропускная способность – 512 ГБ/сек. Модель имеет разъёмы USB-C, DisplayPort и HDMI, поддерживает 8K ULTRA HD и PCI-Express 4.0, занимает два слота на материнской плате, потребляет 250 Вт, а для дополнительного питания предусмотрено два коннектора 8-pin.

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По словам производителя Radeon RX 6800 может выдавать до 60 FPS в игре Assassin’s Creed Odyssey при разрешении 4K ULTRA HD и ультравысоких настройках графики. В Doom Eternal частота достигает 117 FPS, а в League of Legends и Fortnite при 1440p – 267 FPS и 156 FPS соответственно. Габаритные размеры составляют 267 x 112 x 40 мм, а масса – 1,4 кг.

В магазине «Регард» приобрести видеокарту в исполнении тайваньской компании ASUS можно за 68 400 рублей. При покупке ускорителя вы получаете официальную гарантию от производителя, которая действует в течение трёх лет.

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Более мощная модель тоже построена на базе 7-нанометрового GPU Navi 21 на архитектуре RDNA 2. При этом игровая частота чипа составляет 2015 МГц, а частота в режиме Boost повышается до 2250 МГц. При этом количество потоковых процессоров в Radeon RX 6800 XT в сравнении с младшей видеокартой выросло до 4608, количество вычислительных блоков – до 72, текстурных блоков предусмотрено 288 вместо 240, а блоков рендеринга – 128 вместо 96.

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Старшая версия тоже получила 16 ГБ VRAM с 256-битной шиной. Тип видеопамяти – GDDR6. Максимальная пропускная способность VRAM составляет 512 ГБ/сек. Графический ускоритель занимает 2,5 слота на материнской плате. Потребляет модель 300 Вт и рекомендована к использованию в ПК с 700-ваттным блоком питания.

На борту есть HDMI, USB Type-C, DisplayPort и два 8-pin разъёма дополнительного питания. Также отметим массу 1,6 кг, габаритные размеры 267 x 112 x 50 мм, поддержку PCI Express 4.0 и возможность подключения четырёх мониторов формата 8K UHD.

На официальном сайте компании AMD указано, что Radeon RX 6800 XT выдаёт 70 FPS в Assassin’s Creed Odyssey с разрешением 4K UHD. В Doom Eternal максимальная частота обновления достигает 138 FPS при 4K UHD, а в Fortnite – 177 FPS, но при 1440p. В League of Legends при том же разрешении – 270 FPS.

В «Регард» купить Radeon RX 6800 XT в исполнении Gigabyte можно за 78 400 рублей. Гарантия, как и в случае с младшей моделью, действует в течение 36 месяцев.

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