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Компания Xiaomi в 2016 году представила смартфон Mi MIX первого поколения, который отличался тонкими экранными рамками с трёх сторон и расположением фронтальной камеры. Она установлена в нижней части экрана. То же самое производитель повторил ещё дважды – в Mi MIX 2 и Mi MIX 2S, который были анонсирован в 2017 и 2018 годах соответственно.

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Затем в 2018 году вышел слайдер Mi MIX 3, а ещё через год появился концептуальный смартфон Mi MIX Alpha. Его вы можете видеть на изображении ниже. Его оценили в 2800 долларов, но в продаже он так и не появился. Сейчас компания готовит модель нового поколения. Она будет называться Xiaomi Mi MIX 5.

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Будущая новинка станет одним из немногих смартфонов китайской компании со 108-мегапиксельной основной камерой. Вместе с ней на тыльной панели будут установлены ещё два оптических модуля. И разрешение составит 12 Мп и 24 Мп. Также есть информация о 100-кратном программном увеличении, как в Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом стоит напомнить, что кратность зума в Xiaomi Mi 10 Ultra составляет 120x.

Аппаратным базисом Xiaomi Mi MIX 5 станет однокристальная система Snapdragon 875. Чипсет будет представлен уже на следующей неделе. Мобильный процессор будет выполнен по 5-нанометровой технологии. Объём оперативной памяти в базовой модификации составит 12 ГБ, а в топовой – 16 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя – 128 ГБ и 512 ГБ соответственно. Также ожидается версия с 256 ГБ постоянной памяти.

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Смартфону приписывают 32-мегапиксельную фронтальную камеру, расположенную под дисплеем. Такое решение мы видели ещё в начале года в прототипе OPPO, который так и не добрался до рынка. На данный момент купить можно только один смартфон с подэкранной камерой для селфи. Он называется ZTE Axon 20 5G. Вскоре в продажу поступит версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, в ближе к концу года ожидается премьера Axon 20 5G Extreme Edition.

Возвращаясь к Xiaomi Mi MIX 5, нужно отметить дисплей формата Quad HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц, беспроводную подзарядку, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и наличие чипа NFC. Стоимость смартфона в модификации с 12 ГБ оперативки и хранилищем вместимостью 128 ГБ составит 1200 долларов.