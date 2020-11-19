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Компания Realme выпустила в Европе новую версию смартфона Realme 7. Модель обзавелась поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Для этого разработчики убрали процессор Helio G95 и установили более производительную однокристальную систему Dimensity 800U.

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Использование новой платформы стало не единственным отличием от обычного Realme 7, который продаётся и в России. В новинке установлена 6,5-дюймовая матрица с частотой обновления 120 Гц вместо 90-герцевой панели. Дисплей IPS имеет разрешение Full HD+ и прикрывается стеклом Gorilla Glass. Поколение не уточняется, но в 4G-версии установлено стекло Gorilla Glass 3. Дактилоскопический сенсор остался на правом торце.

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Корпус смартфона имеет защиту от брызг и габариты 162,2 x 75,1 x 9,1 мм. Масса составляет 195 граммов. В плане дизайна отличия минимальны. Новинка стала тоньше на 0,3 мм, а площадка основной камеры немного поменяла внешний облик, став более широкой. Модель с поддержкой 5G сохранила разъём для наушников, отдельный слот под microSD и USB-C. Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона тоже на месте, а вот вместо Bluetooth 5.0 теперь заявлена поддержка Bluetooth 5.1.

Процессор Dimensity 800U выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. В его состав входит GPU Mali-G57 MC3 и CPU с частотой 2,0-2,4 ГГц. Realme 7 5G оснащён 128 ГБ встроенной памяти, а объём оперативки может составлять в зависимости от модификации 6 ГБ или 8 ГБ. Подсистема питания обошлась без изменений. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 5000 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 33 Вт.

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Немного изменилась основная камера. Она сохранила разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K ULTRA HD при 30 к/сек, но в стандартном модуле используется сенсор оптического формата 1/1,73 дюйма вместо 1/2-дюймовой матрицы. Во фронталке установлен 16-мегапиксельный датчик изображения.

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Realme 7 5G поступит в продажу 27 ноября с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменным ПО Realme UI. Стоимость модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составила 279 фунтов стерлингов или 370 долларов.

Доберётся ли новинка до российского рынка, пока что неизвестно. Напомним, что в России официально доступен Realme 7 в модификации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная цена в магазине "Ситилинк" составляет 19 980 рублей.