MSI отзывает видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 SUPRIM X
Менее недели назад тайваньская компания MSI представила флагманские видеокарты серии SUPRIM X. Портфолио производителя пополнилось топовыми моделями GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Но, как стало известно, MSI пришлось отозвать новые графические ускорители. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на Reddit.
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Пользователей в Reddit написал, что в магазине ему рассказали о задержке новых видеокарт, когда он хотел купить одну из новинок. Журналисты связались с производителем, и он также подтвердил, что поставки GeForce RTX 3080 SUPRIM X и GeForce RTX 3090 SUPRIM X откладываются.
По словам представителей компании MSI, видеокарты были отозваны для устранения недостатков. Производитель не уточняет конкретных недоработок, но отмечает, что все проблемы уже исправлены и скоро графические ускорители вернуться в розницу.
Возможно, решение отозвать новинки связано с тем, что GeForce RTX 3080 SUPRIM X и GeForce RTX 3090 SUPRIM X оказались не сильно мощнее, чем ускорители линейки Gaming X Trio, несмотря на большую разницу в цене. Об этом в том же Reddit сообщили пользователи, которые смогли обзавестись новыми видеокартами.
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Напомним, что GeForce RTX 3080 SUPRIM X оценили в 810 фунтов стерлингов. Стоимость GeForce RTX 3090 SUPRIM X составила 1656 фунтов стерлингов.
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