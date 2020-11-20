MSI представила видеокарты GeForce RTX 3080 SUPRIM X и GeForce RTX 3090 SUPRIM X
После массы утечек компания MSI всё-таки представила флагманские видеокарты GeForce RTX 3080 SUPRIM X и GeForce RTX 3090 SUPRIM X. Новинки получили систему охлаждения TRI FROZR 2S с тремя вентиляторами и двумя радиаторами.
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Также модели наделены ARGB подсветкой, усиливающими задними пластинами и металлическими кожухами. После премьеры двух новинок тайваньская компания планирует выпустить ещё два графических ускорителя SUPRIM (без X), которые будут отличаться заниженными частотами.
Видеочип в MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X работает на частоте 1905 МГц в Boost-режиме. TGP составляет 370 Вт. Максимальное энергопотребление – 430 Вт. В GeForce RTX 3090 SUPRIM X установлен GPU с частотой до 1860 МГц, что является одним из самых высоких значений на рынке. Но не рекордным. Например, ядро у ASUS ROG STRIX OC трудится на частоте 1890 МГц. Номинальный TGP – 420 Вт.
Доступными новинки назвать нельзя отнюдь. Стоимость MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X составила 1656 фунтов стерлингов или (2200 долларов). Видеокарта GeForce RTX 3080 SUPRIM X оказался более чем в двое дешевле. Её тайваньская компания оценила в 810 фунтов стерлингов (1075 долларов).
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Напомним, что GeForce RTX 3090 получила 10 496 потоковых процессоров и 24 ГБ памяти GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц. В GeForce RTX 3080 установлено лишь 10 ГБ видеопамяти, а её частота снижена до 19 ГГц. Ядер CUDA предусмотрено 8704. Обе видеокарты поддерживают работу с мониторами разрешением до 8K ULTRA HD, интерфейс PCI Express 4 и рекомендованы к использованию в системах с блоком питания мощностью от 750 Вт.
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