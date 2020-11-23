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В последний день сентября 2020 года компания Xiaomi в Европе представила флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro. Тогда же стало известно, что обе модели будут анонсированы в России. Но премьера с момента европейского дебюта состоится лишь спустя два месяца. Уже стало известно, что презентация Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в России запланирована на 1 декабря 2020 года.

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Напомним, что модели Mi 10T и Mi 10T Pro почти не отличаются. Оба флагмана получили однокристальную систему Snapdragon 865. Платформа изготавливается по нормам 7-нанометровой технологии. В её составе есть восемь процессорных ядер Kryo 585 с частотой 1,8-2,84 ГГц и контроллер Adreno 650 GPU.

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В смартфонах установлены жидкокристаллические панели Full HD+ с поддержкой стандарта HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Слева обосновалась 20-мегапиксельная фронтальная камера.

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Корпус имеет размеры 165,1 x 76,4 x 9,3 мм. На тыльной и передней сторонах флагманов используется стекло Gorilla Glass пятого поколения, а биометрический датчик расположен на правом торце. Защита от воды не предусмотрена. Также сентябрьские новинки остались без гнезда для подключения проводной гарнитуры, беспроводной подзарядки и слота под карту формата microSD.

Xiaomi Mi 10T оборудован основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп с фазовой автофокусировкой и поддержкой съёмки видео в 8K UHD при 30 к/сек или 4K UHD при 60 к/сек. В версии Pro вместо 64-мегапиксельного модуля установлен 108-мегапиксельный с поддержкой оптической стабилизации изображения.

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Xiaomi Mi 10T Pro имеет в своём активе 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ. Рекомендованная цена составила 599 евро (54 000 рублей) или 649 евро (58 500 рублей) соответственно. Стандартное издание в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти пекинский производитель оценил в 549 евро (49 500 рублей). Вариант с 6 ГБ ОЗУ при накопителе ёмкостью 128 ГБ обойдётся в 499 евро (45 000 рублей).

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Оба флагмана получили стереофонические динамики, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, NFC, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и быструю зарядку мощностью 33 Вт по стандарту USB Power Delivery. В продаже они появятся с предустановленной ОС Android 10 и проприетарной надстройкой MIUI 12.

О российских ценах пока что информации нет. Отметим, что месяц назад смартфоны были представлены в Украине. Оценили новинки следующим образом:

Xiaomi Mi 10T (6/128 ГБ) – 13 999 гривен (37 500 рублей);

Xiaomi Mi 10T (8/128 ГБ) – 14 999 гривен (40 000 рублей);

Xiaomi Mi 10T Pro (8/128 ГБ) – 15 999 гривен (43 000 рублей);

Xiaomi Mi 10T Pro (8/256 ГБ) – 16 999 гривен (45 500 рублей).

В настоящее время нет информации о том, будет ли в России вместе с флагманами представлена версия Lite со Snapdragon 750G на борту. Напомним, что она в Европе продаётся по цене от 279 евро (25 000 рублей).