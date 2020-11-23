Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
Почти год назад компания Qualcomm представила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865, который появился в большинстве флагманов 2020 года. На данный момент это самая мощная однокристальная система для Android-смартфонов, несмотря на премьеру Snapdragon 865+ с более высокими частотами CPU и GPU.
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Сейчас не только флагманские решения с высокими ценами в состоянии предложить Snapdragon 865. В течение нынешнего года многие компании представили несколько доступных смартфонов на топовом процессоре Qualcomm. В этой статье мы рассмотрим пять таких моделей. Причём три из них анонсировала Xiaomi.
Первым появился флагман Mi 10. Сейчас его можно купить примерно за 470 долларов. Смартфон оборудован дисплеем диагональю 6,67 дюйма формата FHD+. Матрица Super AMOLED имеет интегрированный дактилоскопический сенсор и поддерживает частоте обновления 120 Гц.
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Есть Xiaomi Mi 10 и пресловутая 108-мегапиксельная основная камера. Она установлена на тыльной стороне вместе с 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и парой сенсоров на 2 Мп. Снимать видео на 108-Мп блок можно в формате 8K UHD при 30 к/сек или же в 4K, но зато при 60 FPS. Разрешение камеры для селфи составило 20 Мп.
Флагман предложен в трёх модификациях – с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Также отметим NFC, аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч и быструю зарядку мощность 30 Вт как по проводу, так и беспроводным путём. Во всём мире модель Mi 10 работает на Android 10 и MIUI 12, но в Китае уже выпущена стабильная версия прошивки с Android 11.
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Немного дешевле стоит модель Realme X50 Pro Player, которую анонсировали в конце лета. Как и предыдущий флагман, она оснащена 90-герцевой матрицей Super AMOLED с интегрированным дактилоскопическим сенсором, но имеет ещё более скромную основную камеру. Два датчика на 2 Мп тоже присутствуют, при этом разрешение стандартного модуля упало до 48 Мп, ультраширокоугольного – до 8 Мп и пропала поддержка 8K.
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Ёмкость встроенной батареи тоже меньше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro – 4200 мА*ч. Зато появилась поддержка 65-ваттной зарядки по проводу. Беспроводная подзарядка не поддерживается. Во фронтальной камере установлено два модуля. Разрешение составляет 16 Мп + 2 Мп.
Пока что смартфон работает на прошивке Realme UI с операционной системой Android 10. Пользователям он предлагает накопитель вместимостью 128 ГБ вне зависимости от комплектации, коих предусмотрено три – с 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти.
Если у вас есть только 400 долларов, вы тоже можете купить смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 865. Он будет в чём-то попроще двух предыдущих моделей, но со своими преимуществами. Например, с выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп.
Речь идёт о модели POCO F2 Pro, которая была анонсирована весной. За несколько месяцев стоимость смартфона сильно упала, что сделало его ещё более привлекательным. Помимо флагманской аппаратной платформы и экрана OLED без выреза модель привлекает внимание автономностью, за которую отвечает аккумулятор на 4700 мА*ч.
Смартфон доступен в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ с оперативной памятью LPDDR4x и LPDDR5. Основная камера поддерживает 8K ULTRA HD и имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Телеобъектив в устройстве отсутствует.
vivo iQOO Neo 3 долгое время при цене 400 долларов оставался самым доступным смартфоном в мире на процессоре Snapdragon 865. Помимо топовой платформы, он предлагает IPS-дисплей формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 144 Гц.
Ёмкость аккумулятора тоже радует – 4500 мА*ч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. На камерах компания сэкономила. Спереди установлена фронталка на 16 Мп, а сзади расположились сенсоры на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.
Наконец, самый дешёвый в мире смартфон на процессоре Snapdragon 865 называется Redmi K30S. Он был представлен лишь в прошлом месяце, а цена составила менее 400 долларов за начальную модификацию памяти. Модель является китайским вариантом Xiaomi Mi 10T.
В Redmi K30S есть основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп с поддержкой 8K UHD. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Одной из основных особенностей смартфона является 144-герцевый дисплей IPS диагональ 6,67 дюйма.
Как видим, в 2020 году было представлен немало дешёвых моделей, оборудованных процессором Snapdragon 865. В топ-5 не попало ещё несколько доступных решений. Например, Meizu 17, OnePlus 8T, OPPO Ace 2 и ASUS ROG Phone III Strix Edition.
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