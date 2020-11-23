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Почти год назад компания Qualcomm представила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865, который появился в большинстве флагманов 2020 года. На данный момент это самая мощная однокристальная система для Android-смартфонов, несмотря на премьеру Snapdragon 865+ с более высокими частотами CPU и GPU.

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Сейчас не только флагманские решения с высокими ценами в состоянии предложить Snapdragon 865. В течение нынешнего года многие компании представили несколько доступных смартфонов на топовом процессоре Qualcomm. В этой статье мы рассмотрим пять таких моделей. Причём три из них анонсировала Xiaomi.

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Первым появился флагман Mi 10. Сейчас его можно купить примерно за 470 долларов. Смартфон оборудован дисплеем диагональю 6,67 дюйма формата FHD+. Матрица Super AMOLED имеет интегрированный дактилоскопический сенсор и поддерживает частоте обновления 120 Гц.

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Есть Xiaomi Mi 10 и пресловутая 108-мегапиксельная основная камера. Она установлена на тыльной стороне вместе с 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и парой сенсоров на 2 Мп. Снимать видео на 108-Мп блок можно в формате 8K UHD при 30 к/сек или же в 4K, но зато при 60 FPS. Разрешение камеры для селфи составило 20 Мп.

Флагман предложен в трёх модификациях – с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Также отметим NFC, аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч и быструю зарядку мощность 30 Вт как по проводу, так и беспроводным путём. Во всём мире модель Mi 10 работает на Android 10 и MIUI 12, но в Китае уже выпущена стабильная версия прошивки с Android 11.

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Немного дешевле стоит модель Realme X50 Pro Player, которую анонсировали в конце лета. Как и предыдущий флагман, она оснащена 90-герцевой матрицей Super AMOLED с интегрированным дактилоскопическим сенсором, но имеет ещё более скромную основную камеру. Два датчика на 2 Мп тоже присутствуют, при этом разрешение стандартного модуля упало до 48 Мп, ультраширокоугольного – до 8 Мп и пропала поддержка 8K.

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Ёмкость встроенной батареи тоже меньше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro – 4200 мА*ч. Зато появилась поддержка 65-ваттной зарядки по проводу. Беспроводная подзарядка не поддерживается. Во фронтальной камере установлено два модуля. Разрешение составляет 16 Мп + 2 Мп.

Пока что смартфон работает на прошивке Realme UI с операционной системой Android 10. Пользователям он предлагает накопитель вместимостью 128 ГБ вне зависимости от комплектации, коих предусмотрено три – с 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти.

Если у вас есть только 400 долларов, вы тоже можете купить смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 865. Он будет в чём-то попроще двух предыдущих моделей, но со своими преимуществами. Например, с выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп.

Речь идёт о модели POCO F2 Pro, которая была анонсирована весной. За несколько месяцев стоимость смартфона сильно упала, что сделало его ещё более привлекательным. Помимо флагманской аппаратной платформы и экрана OLED без выреза модель привлекает внимание автономностью, за которую отвечает аккумулятор на 4700 мА*ч.

Смартфон доступен в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ с оперативной памятью LPDDR4x и LPDDR5. Основная камера поддерживает 8K ULTRA HD и имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Телеобъектив в устройстве отсутствует.

vivo iQOO Neo 3 долгое время при цене 400 долларов оставался самым доступным смартфоном в мире на процессоре Snapdragon 865. Помимо топовой платформы, он предлагает IPS-дисплей формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 144 Гц.

Ёмкость аккумулятора тоже радует – 4500 мА*ч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. На камерах компания сэкономила. Спереди установлена фронталка на 16 Мп, а сзади расположились сенсоры на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Наконец, самый дешёвый в мире смартфон на процессоре Snapdragon 865 называется Redmi K30S. Он был представлен лишь в прошлом месяце, а цена составила менее 400 долларов за начальную модификацию памяти. Модель является китайским вариантом Xiaomi Mi 10T.

В Redmi K30S есть основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп с поддержкой 8K UHD. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Одной из основных особенностей смартфона является 144-герцевый дисплей IPS диагональ 6,67 дюйма.

Как видим, в 2020 году было представлен немало дешёвых моделей, оборудованных процессором Snapdragon 865. В топ-5 не попало ещё несколько доступных решений. Например, Meizu 17, OnePlus 8T, OPPO Ace 2 и ASUS ROG Phone III Strix Edition.