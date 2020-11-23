Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865

В этой статье мы рассмотрим пять моделей на флагманском процессоре 2020 года. Причём три из них анонсировала компания Xiaomi.
[ ] для раздела Блоги
1
3080 в XPERT.RU
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Почти год назад компания Qualcomm представила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865, который появился в большинстве флагманов 2020 года. На данный момент это самая мощная однокристальная система для Android-смартфонов, несмотря на премьеру Snapdragon 865+ с более высокими частотами CPU и GPU.

реклама

Сейчас не только флагманские решения с высокими ценами в состоянии предложить Snapdragon 865. В течение нынешнего года многие компании представили несколько доступных смартфонов на топовом процессоре Qualcomm. В этой статье мы рассмотрим пять таких моделей. Причём три из них анонсировала Xiaomi.

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

Первым появился флагман Mi 10. Сейчас его можно купить примерно за 470 долларов. Смартфон оборудован дисплеем диагональю 6,67 дюйма формата FHD+. Матрица Super AMOLED имеет интегрированный дактилоскопический сенсор и поддерживает частоте обновления 120 Гц.

реклама

Есть Xiaomi Mi 10 и пресловутая 108-мегапиксельная основная камера. Она установлена на тыльной стороне вместе с 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и парой сенсоров на 2 Мп. Снимать видео на 108-Мп блок можно в формате 8K UHD при 30 к/сек или же в 4K, но зато при 60 FPS. Разрешение камеры для селфи составило 20 Мп.

Флагман предложен в трёх модификациях – с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Также отметим NFC, аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч и быструю зарядку мощность 30 Вт как по проводу, так и беспроводным путём. Во всём мире модель Mi 10 работает на Android 10 и MIUI 12, но в Китае уже выпущена стабильная версия прошивки с Android 11.

реклама

Немного дешевле стоит модель Realme X50 Pro Player, которую анонсировали в конце лета. Как и предыдущий флагман, она оснащена 90-герцевой матрицей Super AMOLED с интегрированным дактилоскопическим сенсором, но имеет ещё более скромную основную камеру. Два датчика на 2 Мп тоже присутствуют, при этом разрешение стандартного модуля упало до 48 Мп, ультраширокоугольного – до 8 Мп и пропала поддержка 8K.

реклама

Ёмкость встроенной батареи тоже меньше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro – 4200 мА*ч. Зато появилась поддержка 65-ваттной зарядки по проводу. Беспроводная подзарядка не поддерживается. Во фронтальной камере установлено два модуля. Разрешение составляет 16 Мп + 2 Мп.

Пока что смартфон работает на прошивке Realme UI с операционной системой Android 10. Пользователям он предлагает накопитель вместимостью 128 ГБ вне зависимости от комплектации, коих предусмотрено три – с 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти.

Если у вас есть только 400 долларов, вы тоже можете купить смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 865. Он будет в чём-то попроще двух предыдущих моделей, но со своими преимуществами. Например, с выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп.

Речь идёт о модели POCO F2 Pro, которая была анонсирована весной. За несколько месяцев стоимость смартфона сильно упала, что сделало его ещё более привлекательным. Помимо флагманской аппаратной платформы и экрана OLED без выреза модель привлекает внимание автономностью, за которую отвечает аккумулятор на 4700 мА*ч.

Смартфон доступен в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ с оперативной памятью LPDDR4x и LPDDR5. Основная камера поддерживает 8K ULTRA HD и имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Телеобъектив в устройстве отсутствует.

vivo iQOO Neo 3 долгое время при цене 400 долларов оставался самым доступным смартфоном в мире на процессоре Snapdragon 865. Помимо топовой платформы, он предлагает IPS-дисплей формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 144 Гц.

Ёмкость аккумулятора тоже радует – 4500 мА*ч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. На камерах компания сэкономила. Спереди установлена фронталка на 16 Мп, а сзади расположились сенсоры на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Наконец, самый дешёвый в мире смартфон на процессоре Snapdragon 865 называется Redmi K30S. Он был представлен лишь в прошлом месяце, а цена составила менее 400 долларов за начальную модификацию памяти. Модель является китайским вариантом Xiaomi Mi 10T.

В Redmi K30S есть основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп с поддержкой 8K UHD. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Одной из основных особенностей смартфона является 144-герцевый дисплей IPS диагональ 6,67 дюйма.

Как видим, в 2020 году было представлен немало дешёвых моделей, оборудованных процессором Snapdragon 865. В топ-5 не попало ещё несколько доступных решений. Например, Meizu 17, OnePlus 8T, OPPO Ace 2 и ASUS ROG Phone III Strix Edition.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi qualcomm
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
+
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
50
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
47
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
183
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
115

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 183
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 115
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 102
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
1
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
116
20 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
2
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
149
Выясняем, кто победит: 2Х-GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 6800 XT – флагманы vs 10 игр в тесте SH
43
Названы самые лучшие игровые мониторы 2020 года с разрешениями 1080p, 1440p и 4K - Hardware Unboxed
38
Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
20
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
26
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
43
Долгожданная Cyberpunk 2077 получила подлинную трассировку лучей от nVidia – видео с демонстрацией
50
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
56
Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое
4
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
105
Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн
9
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
30
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
30
Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала
49
AMD выпустит недорогую мощную видеокарту Radeon RX 6700 ХТ для конкуренции с GeForce RTX 3060 Ti
15
Новая версия эмулятора PlayStation 3 значительно увеличила производительность на многопоточных CPU
22
Новый геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 набрал свыше 16,5 млн просмотров всего за пару дней
24

Популярные статьи

5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
8
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
50
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
89
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
+

Сейчас обсуждают

taurintown
09:30
Нет, ты всегда предвзят. Это говорит о маленьком интеллекте и о большом Эго.
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
R2R
09:27
Судя по количеству "остроумных" комментариев в этом и других подобных топиках, тот прогар - ничто по сравнению с реактивной тягой от того, как Zen3 "раскрыл" потанцевал всех предыдущих поколений AM4. ...
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
Вячеслав Долгополов
09:26
эх валера ты уебанский)
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
Вячеслав Долгополов
09:25
ты смотрел таких же даунов как и ты
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
taurintown
09:25
А где ссылка на источник? Совсем охерели? Модераторов совсем нет что ли? Если Зелот скажет, что Земля плоская, а не шар, вы тоже промолчите?
Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 14-нм
apan
09:23
Качество!
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
useuseuser
09:23
"Крис херовый менеджер" — это мягко говоря:) Ты мне скажи, где 100 звёздных систем, обещанных бейкерам к 2014 году? И сколько готово сейчас? Не обман? Не? Понятно, "новая концепция", бггггг:))
Разработчики Star Citizen собрали более 320 миллионов долларов пожертвований
R2R
09:22
А кто сокеты менял? От того, что Zen3 разделал интел, предыдущие поколения Ryzen быстрее не стали. )) 8700K, вышедший в том же году, что и Zen1 так и сливает всю эту линейку. Заодно и вышедшие позже Z...
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
Максим
09:20
Преимущественно только гонки, шуте эм апы, кое какие платформеры. Не скажу, что очень часто использую? но в хозяйстве контроллер необходим. У меня XBox Elite Pad уже 3 года, до него был 360 пад
За два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем в два раза
Дмитрий
09:19
Знакомый который на старую машину поставил карту radeon 5500 сказал карта огонь, ему все понравилось, и что то я ни с одного обзора или владельна не слышал что 1650 огонь карта У него старый пк на инт...
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем