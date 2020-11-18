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Xiaomi Mi 11 Pro получит 200-мегапиксельную камеру, Snapdragon 875 и 120-Гц дисплей формата 3K

Уже совсем скоро Xiaomi может анонсировать первый в мире смартфон с 200-Мп камерой.
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Китайская компания Xiaomi стала первым производителем, анонсировавшим смартфон с 64-мегапиксельной основной камерой. Им стала модель Redmi Note 8 Pro, которую представили в конце лета прошлого года. Спустя пару месяцев пекинский гигант первым презентовал смартфоны, оснащённые 108-мегапиксельной камерой. Так, в Китае появились Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium, которые вышли в Европе как Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Уже совсем скоро компания может анонсировать первый в мире смартфон с 200-Мп камерой. Им должен стать флагман нового поколения Xiaomi Mi 11 Pro.

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Старт продаж модели состоится в 2021 года, но формальная премьера ожидается уже в следующем месяце. О характеристиках информация появляется редко. До сегодняшнего дня было известно, что Xiaomi Mi 11 Pro вместе со стандартным изданием получат 120-герцовый дисплей с разрешением 1440 x 3200 точек на базе OLED-панели с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Оба флагмана будут оборудованы 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 875. Сегодня один из инсайдеров рассказал о параметрах камеры в старшей версии.

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Технологию бинаризации пикселей компании начали использоваться несколько лет назад. Она применялась даже в 20-Мп сенсорах для повышения качества фотографий в условиях плохого освещения. Например, в Xiaomi Mi A2, который вышел более двух лет назад. Сейчас в смартфонах используется объединение 4 пикселей в 1. Так, с камеры на 108 Мп получают 27-мегапиксельные фотографии, а модуль на 64 Мп выдаёт 16-мегапиксельные снимки.

Инженерный образец Xiaomi Mi 11 Pro с учётом объединения четырёх пикселей позволяет получать 50-мегапиксельные фото. Таким образом, изначальное разрешение датчика изображения составляет 200 Мп. Это рекордный показатель. Сейчас в смартфонах используются только 108-Мп сенсоры. Хотя новые мобильные процессоры уже поддерживают матрицы на 200 Мп.

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Ещё одним компонентом в камере модели Mi 11 Pro станет телеобъектив. Известно, что он сможет выдавать 12-мегапиксельные кадры. Однако, пока непонятно, задействуется ли здесь технология объединения пикселей. Если да, то разрешение сенсора составляет 48 Мп, как в февральском флагмане Samsung Galaxy S20 Ultra. Заметим, что рекордное разрешение телеобъектива на рынке составляет 64 Мп. Такие модули установлены в Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+.

Вместе с Xiaomi Mi 11 Pro будет представлена модель Mi 11. Получит ли она 200-Мп камеру, пока что неизвестно. Напомним, что в Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro установлено по 108-Мп сенсору с поддержкой 8K ULTRA HD, но на этом сходства заканчиваются. Если версия Pro обзавелась телеобъективами 8 Мп + 12 Мп и ультраширокоугольным модулем на 20 Мп, то в стандартном издании разрешение последнего снижено до 13 Мп, а вместо двух зум-объективов используется пара бесполезных сенсоров на 2 Мп для анализа глубины и макросъёмки.

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