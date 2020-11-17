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Ровно через неделю, 24 ноября, компания Xiaomi представит линейку Redmi Note 9 для китайского рынка. В мире и в России, в частности, продаются смартфоны Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max с чипом Snapdragon 720G наряду с Redmi Note 9 на Helio G85. В Китае будут представлены Redmi Note 9 4G на Snapdragon 662, Redmi Note 9 5G на Dimensity 800U и Redmi Note 9 Pro 5G на Snapdragon 750G.

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Вчера индийский инсайдер Мукул Шарма написал, что модель на процессоре Dimensity 800U поступит в продажу на международном рынке как Redmi Note 10 5G. Но это утверждение было опровергнуто Федеральной комиссией по связи США. В базе данных регуляторного органа появился девайс на Dimensity 800U под коммерческим названием Redmi Note 9T.

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На сайте американского регулятора указано, что грядущая новинка будет оснащена адаптером Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. В состав смартфона войдёт чип NFC, а программной оболочкой выступит фирменная прошивка MIUI 12. Версия операционной системы Android не уточняется, но скорее всего устройство будет работать на базе ОС Android 10, а одиннадцатая ревизия «зелёного робота» будет выпущена с одним из обновлений в 2021 году.

Китайское сертификационное бюро TENAA тоже успело опубликовать часть технических параметров смартфона. Помимо 7-нанометрового мобильного процессора Dimensity 800U модели Redmi Note 9T приписывают до 8 ГБ оперативной памяти, встроенный флеш-накопитель вместимостью 64-256 ГБ, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и жидкокристаллическую панель диагональ 6,53 дюйма формата Full HD+.

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В смартфоне будет установлена 13-мегапиксельная камера для селфи. Дактилоскопический сенсор расположится на правом торце. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 22,5 Вт. Также отмечается наличие тройной основной камеры, венцом которой станет 48-мегапиксельный оптический модуль.

Таким образом, Redmi Note 9T станет преемником Redmi Note 8T. Последний от стандартного издания прошлого поколения отличался лишь наличием чипа NFC. Новинка в сравнении с Redmi Note 9 будет иметь намного больше отличий.

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Напомним, что Redmi Note 8T сейчас официально продаётся в России в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Цена на момент написания материала в магазине «Ситилинк» составляет 15 990 рублей. Смартфон оборудован основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 13-Мп фронталкой, аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч и 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 665.

Redmi Note 9 предлагается в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Стоимость сейчас составляет 14 200 рублей и 16 980 рублей соответственно. В смартфоне текущего поколения установлен 12-нанометровый мобильный процессор Helio G85, Quad-камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, мощность быстрой зарядки составляет 22,5 Вт, а сканер отпечатков пальцев расположен сбоку.