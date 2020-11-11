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Xiaomi начала открытое тестирование MIUI 12 с Android 11 на шести смартфонах – на очереди 35 моделей

Они начнут получать стабильную прошивку MIUI 12 с Android 11 в 2021 году.
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Стабильная версия операционной системы Android 11 уже установлена на четырёх смартфонах китайской компании Xiaomi. Это флагманы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и его международный аналог POCO F2 Pro. Уже несколько недель производитель выпускает бета-версию прошивки MIUI 12 с ОС Android 11 в Китае для Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Racing Edition, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium, а также за Пределами Китая для Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Как стало известно, компания начала открытое бета-тестирование ещё для шести моделей разных ценовых сегментов.

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Бета-версия MIUI 12 с одиннадцатой ревизией операционной системы от Google рассылается на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 Ultra. Данная модель в Китае уже снята с продаж. Она оснащена Snapdragon 865 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 512 ГБ в максимальной конфигурации.

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В смартфоне есть 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим и 120-кратным программным зумом. Разрешение стандартной камеры тоже составляет 48 Мп. Второй телеобъектив построен на 12-мегапиксельном сенсоре и обеспечивает 2-кратное приближение без потери качества. Разрешение ультраширокоугольного модуля составляет 20 Мп. Во фронталке используется сенсор на 20 Мп.

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Xiaomi Mi 10 Ultra оборудован аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой 120-ваттной и 50-ваттной зарядки проводным и беспроводным способами соответственно. Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Вместе с «юбилейным» флагманом компания начала тестировать свежую версию операционной системы на Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T. Обе модели оснащены 8-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 730 и могут похвастаться экраном OLED диагональю 6,39 дюйма без выреза.

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Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Выдвижная фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. На тыльной стороне каждого смартфона установлены три модуля на базе 48-мегапиксельного, 13-мегапиксельного и 8-мегапиксельного датчиков изображения.

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Redmi K30i 5G тоже начал принимать участие в тестировании MIUI 12 с Android 11. Модель середины 2020 года оборудована редким 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 768G. Смартфон предлагает пользователям 120-герцовую жидкокристаллическую матрицу, сдвоенную фронтальную камеру, датчик изображения на 48 Мп сзади, боковой биометрический сенсор и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч.

Ещё два устройства, которые участвуют в открытом бета-тесте, называются Redmi K30 4G и POCO X2. Они несильно отличаются от Redmi K30i 5G. В плане дизайна вообще различный нет. Набор параметров совпадает не полностью. В основе моделей лежит 8-нанометровая платформа Snapdragon 730G, а разрешение главного модуля основной камеры повышено до 64 Мп.

В завершение добавим, что все перечисленные выше смартфоны начнут получать стабильную прошивку MIUI 12 с Android 11 в 2021 году. Тогда же к ним присоединятся ещё несколько десятков моделей, которые сейчас находятся на стадии внутреннего тестирования. В этот список входят семейства Xiaomi Mi 9, Mi CC9, Mi 10T, Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi 10X, а также игровые смартфоны Black Shark двух последних поколений, Redmi K30 Ultra, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K30S, Mi Note 10 Lite, POCO M2, M2 Pro, X3 NFC и модель Xiaomi Mi A3, которая работает на стоковой версии операционной системы Android 10.

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