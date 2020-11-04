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1 декабря начнётся ежегодная конференция Snapdragon Tech Summit, на которой американская компания Qualcomm должна будет анонсировать мобильные процессоры Snapdragon 775G и Snapdragon 875. Последний станет аппаратным базисом для большинства флагманских смартфонов 2021 года на базе операционной системы Android. Хоть до премьеры однокристальной системы остаётся ещё почти месяц, в Сети уже есть технические характеристики чипсета.

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Snapdragon 875 получит такую же компоновку CPU, как и Snapdragon 865. Центральный процессор будет представлен тремя кластерами ядер: Cortex-X1 (x1) + Cortex-A78 (x3) и Cortex-A55 (x4). Частота составит 2,84 ГГц, 2,42 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. При этом отмечается, что производительность будет повышена на 20%-30%.

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Одним из основных нововведений станет графический ускоритель Adreno 660. Ожидается, что в Snapdragon 875 будет уделено внимание не только повышению производительности, но и улучшению энергоэффективности. Насколько эффективной окажется новая однокристальная система, пока что неизвестно, а о высокой производительности говорят результаты тестов в бенчмарках.

На прошлой неделе 5-нанометровый мобильный процессор был замечен в AnTuTu. В тесте его результат составил примерно 850 000 баллов. Спустя несколько дней чипсет смог обновить собственный рекорд, набрав более 900 000 баллов. Прирост производительности в «попугаях» составляет примерно 30% по сравнению со Snapdragon 865 – смартфоны на 7-нанометровой платформе набирают не более 700 000 пунктов в бенчмарке.