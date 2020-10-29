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Продажи смартфонов Sony не упали впервые за три года

Начиная со второго квартала 2014 года увеличение объёма продаж было зафиксировано лишь два раза.
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Японская компания Sony испытывает крах на рынке смартфонов год за годом. Лишь в начале десятилетия производитель мог похвастаться стабильным ростом объёма реализации. Начиная со второго квартала 2014 года увеличение объёма продаж было зафиксировано лишь два раза.

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В третьем квартале 2020 года по сравнению с идентичным периодом минувшего года технологическому гиганту из Японии тоже не удалось нарастить продажи умных телефонов, однако, они наконец-то не уменьшились. Так с июля по сентябрь компания смогла реализовать 600 000 смартфонов, как и в третьем квартале 2019 года. При этом за весь 2020 год производитель уже продаж 1,8 млн моделей (0,4 млн в первом квартале и 0,8 млн во втором).

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Заметим, что 400 000 реализованных смартфонов – худший показатель компании из Страны восходящего Солнца. Во втором квартале 2019 года продажи упали ниже 1 млн единиц. С тех пор лишь в четвёртом квартале того же года они превысили отметку 1 млн, составив 1,3 млн штук.

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В первом квартале 2014 года объём реализации вырос на 9 процентов в сравнении с началом 2013 года. В последующих двух квартала продажи снизились на 2% и 1% соответственно, а в четвёртом квартале 2014 года выросли сразу на 11%. Однако, после этого началось большое падение или «отрицательный рост».

Больше всего в процентном соотношении объём реализации сократился в первом квартале нынешнего года – на 64%. За шесть лет продажи не упали лишь трижды. Как уже упоминалось, в четвёртом квартале 2014 года был зафиксирован рост 11%. Кроме того, во втором квартале 2017 года объём реализации вырос на 10%. Третий случай – собственно, минувший квартал, когда Sony вышла «в ноль».

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В завершение добавим, что японская компания в течение 2019 года смогла реализовать 3,9 млн смартфонов – на 100 000 штук меньше, чем за четвёртый квартал 2017 года. За девять месяцев текущего года объём продаж составил 1,8 млн единиц. Как видим, с высокой долей вероятности, по итогам всего 2020 года продажи вновь упадут.

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