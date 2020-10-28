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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире

Компания Xiaomi выпустила актуальную сборку MIUI 12 Stable для 15 смартфонов, которые продаются в разных регионах, включая России.
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Компания Xiaomi выпустила актуальную сборку MIUI 12 Stable для 15 смартфонов, которые продаются в разных регионах, включая России. О некоторых моделях вы можете прочитать по этой ссылке и здесь. В этом же материале мы разберём ещё несколько смартфонов, обзавёдшихся апдейтом.

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Начнём с Xiaomi Mi 10 Pro, который помимо глобальной версии получил ещё и китайскую прошивку MIUI 12. Поскольку мы говорим о стабильной сборке, то в основе лежит операционная система Android 10. Апдейт проходит под номером v12.0.9.0.QJACNXM.

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Во флагмане установлен чип Snapdragon 865 с АКБ на 4500 мА*ч. Батарея поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и 30 Вт соответственно. В основной камере установлены сенсоры на 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп, а во фронталке – на 20 Мп. Дисплей OLED поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Более скромный флагман Xiaomi Mi 10 тоже не остался без новой китайской версии MIUI 12 Stable. Обновление выпущено с номером v12.0.11.0.QJBCNXM. Смартфон внешне не отличается от версии Pro. При этом ёмкость аккумулятора повышена до 4780 мА*ч, но мощность проводной зарядки урезана на 20 Вт. С основной камеры пропали телеобъективы на 12 Мп и 8 Мп. Их заменили дополнительные 2-мегапиксельные матрицы. Разрешение ультраширокоугольного модуля уменьшилось с 20 Мп до 13 Мп.

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Продолжая тему обновлений для китайского рынка, отметим выход апдейта под номером v12.0.3.0.QJDCNXM для флагмана Redmi K30S, который был анонсирован только вчера, 27 сентября. Смартфон оснащён чипом Snapdragon 865, 144-Гц панелью IPS и имеет основную камеру с модулями на 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Во фронталке установлен 20-мегапиксельный сенсор, а ёмкость аккумулятора составила 5000 мА*ч.

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Тем временем Xiaomi Mi 9T Pro, флагман 2019 года, вместе с глобальной стабильной прошивкой MIUI 12, получил и европейскую версию оболочки. Номер обновления – v12.0.3.0.QFKEUXM. Модель оборудована OLED-дисплеем, 7-нм чипом Snapdragon 855 и аккумулятором на 4000 мА*ч. Разрешение главной камеры составило 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп. Для любителей селфи есть выдвижной оптический модуль на 20 Мп.

Европейская прошивка стала доступна и для Xiaomi Mi 9 SE. Это один из немногих смартфонов 2019 года на чипе Snapdragon 712. Субфлагман оборудован OLED-матрицей, аккумулятором ёмкостью 3070 мА*ч и имеет такой же набор камер, как у Mi 9T Pro. Ему пришло обновление под номером v12.0.2.0.QFBEUXM.

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MIUI 12 EEA обзавёлся также Xiaomi Mi 10 Lite. Номер апдейта – v12.0.3.0.QJIEUXM. Смартфон комплектуется чипом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, АКБ на 4160 мА*ч и панелью OLED. В основной камере установлены модули на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а во фронтальной применяется 16-мегапиксельная матрица.

В Индии вышла стабильная версия MIUI 12 под номерами v12.0.2.0.QCRINXM и v12.0.6.0.QCDINXM для POCO C3 и Redmi 9A соответственно. Обе модели оснащены аккумулятором на 5000 мА*ч, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, а также остались без сканера отпечатков пальцев.

Redmi 9A получил чип Helio G25, а в POCO C3 установлен Helio G35. Кроме того, более производительный аппарат имеет ещё и два 2-Мп сенсора в основной камере. Глобальная прошивка v12.0.7.0.QCRMIXM стала доступна для Redmi 9C. От POCO C3 смартфон отличается лишь наличием NFC и сканера отпечатков пальцев.

Наконец, Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил российскую версию MIUI 12 Stable. Она проходит под номером v12.0.1.0.QJZRUXM. Модель оборудована чипом Snapdragon 720G, АКБ на 5020 мА*ч и IPS-матрицей. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп.

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