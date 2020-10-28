Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пекинский технологический гигант Xiaomi выпустил свежую версию прошивки для семи смартфонов на глобальном рынке. Вчера мы писали, что стабильную MIUI 12 Global получил Pocophone F1. Теперь же стало известно о выходе обновления для ещё шести моделей. О них мы и поговорим далее.

реклама

Начнём с Redmi Note 8. Сразу напомним, что на днях стабильная сборка стала доступна для Redmi Note 8T. Несмотря на то, что смартфоны почти не отличаются друг от друга, они получают разное программное обеспечение. Т.е. одну прошивку нельзя установить на обе модели вручную, как это делается с Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T, например.

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Xiaomi Redmi Note 8 предлагает пользователям основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В модификации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти смартфон стал на момент премьеры самым дешёвым решением с Quad-модулем. Также он получил 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665, 6,3-дюймовую ЖК-панель формата FHD+ и 13-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Ёмкость комплектной батареи составила 4000 мА*ч. NFC отсутствует.

Вторая модель, получившая глобальную версию MIUI 12, называется Redmi Note 9S. Её представили в апреле текущего года. В этом смартфоне установлен более мощный 8-нм чипсет Snapdragon 720G с аккумулятором на 5020 мА*ч. В основной камере появился модуль на 5 Мп вместо одной из 2-Мп матриц, а разрешение остальных такое же, как в версии прошлого года. Фронталка представлена 16-мегапиксельным датчиком изображения. Дисплей FHD+ IPS имеет диагональ 6,67 дюйма. NFC тоже нет.

реклама

Третий смартфон со стальной глобальной версией MIUI 12 – Xiaomi Mi 10 Lite. Его анонсировали в конце первого квартала этого года. Модель оборудована чипом Snapdragon 765G, 16-мегапиксельной фронталкой и основной камерой, как у Redmi Note 8. Хотя стоит субфлагман от 349 евро. За питание отвечает аккумулятор на 4160 мА*ч, а на лицевой стороне установлена панель на органических светодиодах диагональю 6,57 дюйма со встроенным биометрическим сканером. NFC имеется.

реклама

Четвёртый девайс в нашем списке – Xiaomi Mi 9 Lite. Его представили в середине сентября минувшего года. Модель получила NFC, SoC SD710 от Qualcomm, 6,39” панель OLED с дактилоскопом и 23-мегапиксельную фронталку. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а ёмкость встроенной батареи – 4030 мА*ч.

Завершать заметку будем флагманами. Начнём с модели 2019 года под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Она оборудована 7-нм платформой Snapdragon 855, аккумулятором на 4000 мА*ч с 27-ваттной подзарядкой и NFC. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, а выдвижной фронталки – 20 Мп. В экране используется OLED-панель с интегрированным сенсором для сканирования отпечатков пальцев. Дисплей имеет разрешение FHD+ и диагональ 6,39 дюйма.

реклама

Наконец, Xiaomi Mi 10 Pro – последний смартфон, которому прилетела стабильная глобальная версия MIUI 12. Его представили в конце зимы в Китае и в начале весны в Европе. Флагман оснащён 7-нм чипом Snapdragon 865. Модель получила основную камеру с модулями на 108 Мп, 20 Мп, 8 Мп и 12 Мп, фронтальный сенсор на 20 Мп, стереодинамики, NFC и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 50-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядкой. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение FHD и поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Отметим, что глобальная прошивка MIUI 12 Stable для всех смартфонов построена на базе операционной системы Android 10. Хотя в Китае модели Mi 10 Lite и Mi 10 Pro уже получили Android 11. Скачать файлы для установки обновления вручную можно в таблице ниже.