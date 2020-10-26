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Xiaomi выпустила новую версию программного обеспечения MIUI 12 для нескольких смартфонов. Две модели обзавелись российской стабильной версии фирменной оболочки. Также выпущена европейская сборка MIUI 12 для трёх устройств, а ещё один аппарат получил апдейт в Китае. При этом всего обновлено четыре девайса.

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Начнём со смартфонов которые получили актуальную версию программного обеспечения в России. Это Xiaomi Mi 9T и Redmi Note 8 Pro. Обе модели были анонсированы летом 2019 года и сразу же стали очень популярными за счёт неплохого сочетания цены и предлагаемых технических характеристик. При этом они представляют разные ценовые категории и почти не имеют между собой ничего общего.

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Redmi Note 8 Pro – это первый телефон в индустрии, который получил 12-нанометровую мобильную платформу Helio G90T от MediaTek и 64-мегапиксельную основную камеру, а также дебютный представитель своей линейки с чипом NFC на борту. На тыльной панели вместе с 64-Мп модулем есть ещё три сенсора. Разрешение двух из них составило 2 Мп. Также в состав камеры вошёл ультраширокоугольный модуль.

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Фронталка в смартфоне построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Сенсор обосновался в каплевидном вырезе на лицевой стороне. Экран основан на жидкокристаллической панели Full HD+, диагональ которой составила 6,53 дюйма. Для разблокировки из продвинутых способов предусмотрены система Face Unlock и тыльный дактилоскопический датчик.

За вычисления в Xiaomi Redmi Note 8 Pro отвечает уже упомянутая SoC Helio G90T, которая работает в паре с 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти в зависимости от модификации, а за автономность – аккумулятор на 4500 мА*ч. Батарея получила поддержку проводной зарядки через симметричный разъём USB-C. Мощность составила 18 Вт.

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Xiaomi Mi 9T предлагается в тех же двух конфигурациях памяти, несёт на борту идентичный набор интерфейсов и имеет 20-мегапиксельную фронтальную камеру. При этом оптический модуль установлен на моторизованной площадке, а экран остался без вырезов и отверстий, что стало одним из факторов успеха на рынке.

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Дисплей выполнен на органических светодиодах. Он имеет интегрированный биометрический сенсор, разрешение Full HD+ и диагональ 6,39 дюйма. В основной камере установлены три модуля вместо четырёх, но зато есть телеобъектив с 2x зумом. Разрешение – 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Также отметим наличие 8-нанометрового мобильного чипа Snapdragon 730.

Xiaomi Mi 9T получил российскую версию MIUI 12 под номером v12.0.2.0.QFJRUXM, а для Redmi Note 8 Pro стала доступна MIUI 12.0.5.0.QGGRUXM. Кроме того, оба смартфона обзавелись европейской стабильной сборкой прошивки – v12.0.3.0.QFJEUXM и v12.0.2.0.QGGEUXM соответственно.

В Европе также компания обновила более новую модель Redmi Note 9S. Ей «прилетела» прошивка под номером v12.0.1.0.QJWEUXM, а в Китае апдейтом MIUI 12.0.3.0.QFMCNXM обзавёлся Xiaomi Mi CC9e.

Модель Mi CC9e была представлена летом минувшего года в качестве доступного камерофона. В смартфоне есть 32-Мп фронталка и основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Аппаратная платформа строится вокруг 11-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 665, а ёмкость АКБ составила 4030 мА*ч. Одна из особенностей устройства – дисплей OLED формата HD+ со встроенным биометрическим сенсором.

Redmi Note 9S представили весной 2020 года. Он оборудован 6,67” IPS FHD+ дисплеем с круглым отверстием под 16-Мп фронталку. Разрешение основной камеры – 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 5020 мА*ч, а за вычисления – SoC Snapdragon 720G. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и отсутствие NFC.