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Компания Xiaomi наконец-то обновила до MIUI 12 с операционной системой Android 10 один из своих самых популярных смартфонов. Речь идёт о модели Xiaomi Redmi Note 8T, которая была анонсирована 6 ноября прошлого года.



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В продаже смартфон появился спустя два дня после официальной презентации. Версия T практически не отличается внешне от модели Redmi Note 8T, которая вышла двумя месяцами ранее. Лишь габаритные размеры корпуса изменились на несколько миллиметров. Более новая модель оказалась на 2,8 мм выше, на 0,2 мм шире и на 0,2 толще. Вес увеличился на 10 граммов.

В техническом плане тоже есть пара отличий. Главное – наличие NFC и Redmi Note 8T. Кроме того, более новая модель не доступна в модификациях с 6 ГБ оперативной памяти. Официально в России продаётся только вариант с поддержкой технологии Near Field Communication.

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Герой заметки появился на рынке в конфигурациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie и прошивкой MIUI 10. Оболочка MIUI 11 на смартфон прилетела относительно быстро, но построена она тоже была на девятой ревизии зелёного робота. Хотя финальную версию Android 10 модели других производителей начали получать ещё до премьеры Redmi Note 8T.

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В апреле 2020 года состоялась презентация программного обеспечения MIUI 12. Китайская компания Huawei до этого года старалась выпускать новую версию фирменной прошивки вместе со свежей ревизией «зелёного робота». Для удобства она даже пропустила несколько номеров EMUI, когда после EMUI 5 на Android 7 появилась EMUI 8 на Android 8. У Xiaomi в этом плане беспорядок – MIUI 12 высылается и с Android 11, и с Android 10, и с Android 9.

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Xiaomi Redmi Note 8T была обещана прошивка на базе операционной системы от Google 2019 года, т.е. Android 10. Глобальная версия программного обеспечения дебютировала в мае, а дебютная волна смартфонов была обновлена до конца первого месяца лета. И после этого владельцы телефона начали томиться в ожидании выхода апдейта, поскольку компания обещала выпустить обновление «скоро», но каждый раз релиз откладывался по неизвестным причинам.

Как бы там ни было, героя заметки уже можно обновить до MIUI 12 с Android 10. На данный момент для смартфона доступна стабильная глобальная версия прошивки. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QCXMIXM. Если вы не хотите ждать, можете скачать программное обеспечение и установить апдейт вручную через встроенный режим восстановления. Но стоит отметить, что в этот раз OTA-апдейт сразу получает большое количество пользователей. При этом вне зависимости от способа установки рекомендуем сначала сделать резервную копию данных.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8T оснащён процессором Snapdragon 665, 6,3-дюймовой матрицей IPS FHD+, 13-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором на 4000 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой. В смартфоне есть все интерфейсы, включая разъём для наушников. Сканер отпечатков пальцев установлен сзади. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.