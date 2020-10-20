OnePlus 8T резко упал в цене – новый флагман на Snapdragon 865 со скидкой 275 долларов
Сегодня в 10:00 МСК на AliExpress началась новая акция. В рамках оной купить новинку можно намного дешевле в сравнении с официальной ценой.
ОБНОВЛЕНО: ёщё 10 долларов можно сэкономить с промокодом OP8T10.
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Вчера мы писали, что флагманский смартфон OnePlus 8T упал в цене на старте продаж и его можно было купить за 650 долларов в начальной модификации, а цена топовой версии составила 770 долларов. Уже сегодня в 10:00 МСК на AliExpress началась новая акция. В рамках оной купить новинку можно намного дешевле.
OnePlus 8T наряду с тремя другими моделями 2020 года получил 8/12 ГБ оперативки и накопитель типа UFS 3.1, рассчитанный на хранение 128/256 ГБ информации соответственно. Сейчас на AliExpress версия 8/128 ГБ обойдётся в 550 долларов вместо стартовых 825 долларов (699 евро), т.е. сразу на 275 долларов дешевле. В то же время за увеличенные объёмы ОЗУ и ПЗУ заплатить нужно на 230 долларов меньше рекомендованной цены – 650 долларов вместо 880 долларов (749 евро).
Для получения скидки следует взять все купоны продавца. Промокод ONE1800PLUS вводить не нужно. Таким образом, новинка китайской компании приблизилась к Xiaomi Mi 10 в плане цены, если мы говорим о стоимости последнего на AliExpress. Напомним, что в России флагманский смартфон OnePlus официально не продаётся.
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В техническом плане OnePlus 8T оказалась весьма неоднозначным решением, но некоторые недостатки скрывает падение стоимости смартфона. У нового флагмана нет защиты от воды/пыли по стандартам IP, разъёма для наушников и беспроводной зарядки. В основной камере отсутствует телеобъектив, зато есть бесполезные модули для макросъёмки и определения глубины резкости. Расширить встроенное хранилище картами microSD нельзя.
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Главной сильной стороной смартфон является дисплей Fluid AMOLED. В его основе установлена 120-герцовая панель с поддержкой стандарта HDR10+. Она имеет диагональ 6,55 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+ при пропорциях 20 к 9. Плотность пикселей составила 400 точек/дюйм. В экран интегрирован оптический биометрический сенсор, а слева вверху есть круглая перфорация для 16-мегапиксельной селфи-камеры с поддержкой Face Unlock.
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За вычисления во флагмане отвечает однокристальная система Snapdragon 865. 7-нанометровый чип работает на частоте до 2,84 ГГц. Ёмкость встроенной батареи составила 4500 мА*ч. Аккумулятор отличается поддержкой 65-ваттной проводной подзарядки через порт USB Type-C.
Разрешение основной камеры в OnePlus 8T составило 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 16-модуль включает в себя ультраширокоугольную оптику. Угол обзора составил 123 градуса. В камере есть фазовая автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Ролики записывать можно в 4K ULTRA HD при 30 FPS и 60 FPS; в 1080p при 30 FPS, 60 FPS и 240 FPS.
Герой заметки из коробки работает на Android 11 с OxygenOS 11. Это первая модель китайская компании, которая получила предустановленную новую версию программного обеспечения. Из прочего отметим Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Near Field Communication, стереофонические динамики и поддержку мобильных сетей пятого поколения.
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