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Компания OnePlus на прошлой неделе анонсировала флагманский смартфон OnePlus 8T. Он останется единственным топовым решением производителя во второй половине 2020 года. Продажи новинки уже стартовали, причём на AliExpress все желающие смогут купить её со скидкой 100-170 долларов.

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Смартфон доступен в двух модификациях, как и предыдущие три модели, которые были анонсированы в 2020 году. В начальной конфигурации OnePlus 8T был оценён в 699 евро или 820 долларов. Сейчас стоимость составляет 650 долларов. За эти деньги модель предлагает накопитель вместимостью 128 ГБ, а объём оперативной памяти равен 8 ГБ.

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В топовой модификации флагман даёт пользователям вдвое больше постоянной памяти в паре с 12 ГБ ОЗУ. Официальная цена с завода составила 749 евро или 870 долларов. На AliExpress стоимость упала на 100 долларов – до 770 долларов. Отметим, что OnePlus 8T, несмотря на всю его неоднозначность, оказался довольно популярным в Китае. Правда, там он стоит от 500 долларов, что в корне меняет ситуацию. Компания заявила, что за 60 секунд она смогла продать смартфонов на 14 млн долларов. Доход удвоился спустя ещё девять минут.

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Герой заметки несильно изменился по сравнению с простым OnePlus 8, который был анонсирован в середине апреля этого года. Новинка сохранила 48-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, стереодинамики и 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865. Разрешение фронтальной камеры тоже не изменилось, составив 16 Мп. Смартфон может снимать видео в 4K UHD при 60 FPS.

OnePlus 8T сохранил все основные интерфейсы. Есть адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, чип NFC, навигационный приёмник GPS и порт USB-C. Ёмкость комплектной батареи при этом выросла с 4300 мА*ч до 4500 мА*ч. Модель осталась без разъёма для наушников, беспроводной подзарядки и защиты от воды и пыли по стандарту IP67/IP68. Корпус сделан из стекла и металла.

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Ключевых отличий от OnePlus 8 можно выделить только два. Во-первых, мощность быстрой зарядки по проводу выросла с 30 Вт до 65 Вт. Во-вторых, дисплей получил поддержку частоты обновления изображения 120 Гц. Напомним, стандартная модель оснащена 90-герцовой панелью. При этом в остальном экран версии T не отличается. Он тоже имеет диагональ 6,55 дюйма, разрешение 1080 x 2400 точек, оптический биометрический сенсор, поддерживает HDR10+, а вверху слева есть отверстие под фронтальную камеру. На тыльной стороне появился сенсор на 2 Мп для размытия фона, а разрешение макрокамеры выросло с 2 Мп до 5 Мп. Но особой пользы ни от первого, ни от второго новшества нет.

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OnePlus 8T – дебютный смартфон китайской компании, который появился в продаже сразу же с операционной системой Android 11. Правда, ещё до его премьеры одиннадцатая ревизия «зелёного робота» прилетела на OnePlus 8 и 8 Pro с очередным обновлением фирменного программного обеспечения OxygenOS.