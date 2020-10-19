Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня мы писали о скидке на смартфон Huawei P30 Pro. Стандартное издание серии 2019 года тоже сильно подешевело. Сейчас на AliExpress купить флагман можно со скидкой 530 долларов по сравнению со стартом продаж на европейском рынке.

реклама

Стоимость модели в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ составила с завода 749 евро или 880 долларов. Сейчас на AliExpress купить Huawei P30 можно лишь за 350 долларов. Для этого нужно использовать промокод SSAN2000 и купон продавца. На момент написания материла в продаже осталось только 18 моделей. В магазине «Ситилинк» заказать флагман прошлого поколения можно за 34 990 рублей (450 долларов), а владельцам клубных карт он обойдётся в 32 990 рублей (425 долларов).

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Герой заметки много чего взял у старшей модели. Например, 40-мегапиксельную стандартную камеру на базе сенсора Sony IMX600 с поддержкой записи видео в 4K, 32-мегапиксельную фронталку, 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980 с частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10, корпус из стекла и металла, а также набор беспроводных интерфейсов во главе с NFC. Сервисы Google тоже имеются.

реклама

Экран построен на базе матрицы OLED, имеет разрешение Full HD+, интегрированный биометрический сенсор и каплевидный вырез под фронтальную камеру. При этом диагональ уменьшена с 6,47” до 6,1”, а боковые грани стали ровными. С тыльной панели пропал сенсор ToF. Разрешение ультраширокоугольного модуля упало с 20 Мп до 16 Мп. Телеобъектив остался 8-мегапиксельным, но перископной конструкцией он похвастаться не может. В связи с этим кратность оптического зума без потери качества составила 3x вместо 5x. Оптическая стабилизация осталась на месте.

реклама

Huawei P30 получает питание от аккумулятора ёмкостью 3650 мА*ч. Батарею можно зарядить проводным путём через разъём USB Type-C. Мощность быстрой зарядки составила 22,5 Вт. Беспроводная подзарядка отсутствует. Стандартное издание получило разговорный динамик в отличие от версии Pro, где его роль на себя взял дисплей. При этом стереозвука нет всё равно.

Единственным очевидным преимуществом обычной модели над продвинутой является наличие выхода под проводные наушники. При этом защита корпуса от воды соответствует стандарту IP53. Но вряд ли это как-то связано, ведь компания Samsung давно выпускала флагманы с разъёмом для наушников и защитой от воды по стандарту IP53.

реклама

Huawei P30 вышел на рынок с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie и фирменной прошивкой EMUI 9. Сервисы Google присутствуют в полном объёме в связи с тем, что процессор Kirin 980 был анонсирован более чем за полгода до ввода американских санкций. Сейчас флагман в России работает на программном обеспечении EMUI 10.1 с десятой ревизией зелёного робота. EMUI 11 на базе Android 11 он тоже получит в будущем.