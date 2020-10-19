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Компания Huawei на днях анонсирует флагманские смартфоны Mate 40 Series. В этом году мы вновь увидим стандартное издание, версию Pro и люксовый вариант, созданный совместно с Porsche. Отдельно 4G- моделей представлено не будет, как в серии Mate 30. Однако, далеко не факт, что до России будущие новинки доберутся. А тем временем на AliExpress падает цена флагманской модели 2019 года Huawei P30 Pro.

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Китайский производитель в отличие от Apple не снимает с продажи топовые решения после премьеры флагманов нового поколения. Если гигант из Купертино убрал из своего официального сайта все упоминания об iPhone 11 Pro и Pro Max сразу же после анонса серии iPhone 12, то модели линейки Huawei P30, если таковые останутся в наличии, будут продаваться даже после анонса семейства P50.

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Сейчас на AliExpress версия Pro минувшего поколения продаётся со скидкой 540 долларов по сравнению с началом продаж. Изначально вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти был оценён в 999 евро или 1050 долларов. На данный момент купить Huawei P30 Pro на AliExpress с промокодом SSAN4000 и купоном продавца можно за 510 долларов.

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В «Ситилинк» флагман тоже продаётся, но стоит он чуть дороже, чем на AliExpress. Он также доступен в модификации с 8 ГБ оперативки и флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Цена составляет 49 990 рублей (640 долларов), что на 20 000 рублей (260 долларов) дешевле, чем весной 2019 года на старте продаж.

Напомним, что прошлогодняя линейка стала последней флагманской серией с предустановленным сервисами Google Mobile Services, поскольку 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980 не попал под американские санкции, будучи анонсированным задолго до их ввод. Формально Kirin 980 – первая в мире 7-нм однокристальная система, хоть на рынке смартфоны с ней появились позже iPhone 11 на Apple A13 Bionic. Фирменная SoC компании Huawei работает на частотах 1,8 ГГц, 1,92 ГГц и 2,6 ГГц, а за графику отвечает Mali-G76 MP10 GPU.

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Huawei P30 Pro отличается основной камерой от многих конкурентов даже сейчас. Она представлена тремя модулями. Главный построен на 40-Мп матрице Sony IMX600, имеет оптостаб, PDAF и снимает видео в 4K UHD при 30 FPS. 8-мегапиксельная матрица установлена в перископном телеобъективе с 5x зумом, оптической стабилизацией и PDAF. Разрешение ультраширокоугольного модуля составило 8 Мп. Также на тыльной стороне есть ToF 3D сенсор для анализа глубины резкости.

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Экран флагман основан на матрице OLED с поддержкой стандарта HDR10. Full HD+ дисплей имеет загнутые края, диагональ 6,47 дюйма, интегрированный биометрический сенсор, плотность точек 400 пикселей/дюйм и каплевидный вырез под 32-мегапиксельную камеру для любителей делать селфи. Смартфон уместили в корпус размерами 158 x 73,4 x 8,4 мм. При практически идентичной диагонали модель оказалась на полсантиметра уже, чем iPhone 11 Pro Max.

Ещё одна особенность смартфона – дисплей, который используется в качестве динамика. Правда, отсюда выплывает недостаток девайса – отсутствие стереозвука. Ёмкость комплектной батареи составила 4200 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 40 Вт. Также имеется 15-ваттная зарядка беспроводным путём. Прочие параметры Huawei P30 Pro включают Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC с поддержкой Google Pay, USB-, ИК-порт и GPS. Разъём для наушников отсутствует, но при этом корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68.