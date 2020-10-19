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Анонсирован HTC Desire 20+ – Snapdragon 720G, АКБ на 5000 мА*ч, NFC и 48-Мп камера за 300 долларов
В продаже модель появится в двух цветовых решениях: Dawn Orange и Twilight Black.

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Тайваньская компания HTC вспомнила, что у неё есть мобильное подразделение. В первой половине года она представила несколько смартфонов, включая первую свою модель с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сегодня, 19 октября, производитель анонсировал ещё один телефон. Он называется HTC Desire 20+ и представляет средний класс.

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Новинка заключена в корпус с размерами 164,9 x 75,7 x 9 мм. Весит смартфон 203 грамма. На лицевой стороне расположился 6,5-дюймовый дисплей IPS формата HD+ без поддержки повышенной частоты обновления. Соотношение сторон – 20 к 9. Вверху лицевой части есть каплевидный вырез с фронтальной камерой, в основе которой лежит 16-мегапиксельный датчик изображения.

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Основная камера выделяется разве что дизайном. Она имеет уникальную компоновку оптических модулей. Разрешение главного составляет 48 Мп. Светосила – f/1,8. Ультраширокоугольная камера построена на базе 5-мегапиксельного сенсора. Угол захвата изображения – 115 градусов. Также имеется макромодуль на 2 Мп и 5-мегапиксельный датчик для анализа глубины резкости. Смартфон поддерживает 4K Ultra HD, расширенный динамический диапазон и алгоритмы искусственного интеллекта.

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Сердцем HTC Desire 20+ выступает 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 720G. Мобильный процессор с графикой Adreno 618 GPU работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Поддержка мобильных сетей пятого поколения не предусмотрено. Вместимость встроенного накопителя составила 128 ГБ. Поддержка расширения картами microSD предусмотрена. Питание электронике обеспечивает аккумулятор на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4.0.

Новинка работает на базе операционной системы Android 11. Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. Также отмечается наличие разъёма для наушников, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 5, порт USB Type-C, GPS и чип NFC.

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Рекомендованная цена HTC Desire 20+ составила примерно 300 долларов. В продаже модель появится в двух цветовых решениях: Dawn Orange и Twilight Black.

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wolfire
15:09
я уже про это написал) что можно пить по чуть чуть, а можно выпить сразу 0,5. Тут точно так же. Статья научно производственного предприятия у тебя вызывает смех? ну понятно всё с тобой
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
OgoGoLog
15:08
Угу, ты это витамину D скажи, который в организме под действием солнечного света (ультрафиолетовых лучей) вырабатывается.
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
wolfire
15:06
ну так там идёт нагрев и только, а в исследованиях указывается различные влияния.
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
wolfire
15:05
а мощность не зависит от частоты? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Light_spectrum.svg/1024px-Light_spectrum.svg.png https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%...
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OgoGoLog
15:04
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wolfire
15:03
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15:03
Они его (не конкретно свет, а энергию) поглощают, что говорит о его большем воздействии на организмы.
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GrozaX
15:03
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