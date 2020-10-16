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iPhone 11 подешевел в России после анонса iPhone 12 на постоянной основе

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Три дня назад компания Apple анонсировала семейство iPhone 12. После презентации производитель из Купертино снял с продажи модели iPhone 11 Pro и Pro Max, а также на постоянной основе снизил стоимость iPhone 11.

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Смартфон доступен в трёх конфигурациях. На старте продаж за версию с 64 ГБ постоянной памяти компания запросила в России 59 990 рублей. После премьеры смартфона нового поколения цена начальной модификации упала на 5000 рублей на постоянной основе. Купить iPhone 11 в «Ситилинк» уже можно за 54 990 рублей. В течение этого года стоимость модели несколько раз на распродажах падала до 51 000 рублей. Есть вероятность, что на следующих распродажах цена наконец-то пробьёт отметку 50 000 рублей.

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В продвинутой конфигурации «бюджетный» флагман несёт на борту 128 ГБ пользовательской памяти. Стоимость по сравнению со стартом продаж упала на 5000 рублей и составила 59 990 рублей. На будущих распродажах можно ожидать ценник в районе 50 000 рублей. Топовая версия обойдётся теперь в 69 990 рублей вместо 73 990 рублей. За эти деньги модель предлагает накопитель вместимостью 256 ГБ.

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Напомним, что iPhone 11 является самым продаваемым смартфоном первой половины 2020 года. Суммарные продажи составили почти 38 млн единиц. Кроме того, за три месяца 2019 года американская компания смогла продать свыше 37 млн устройств. В этом году герой заметки продавался лучше, чем Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro суммарно.

Флагман компании Apple оснащён 6,1-дюймовой панелью с разрешением 1792 x 828 точек. В основе лежит матрица жидкокристаллическая Liquid Retina без поддержки повышенной частоты обновления. Яркость составила 625 нит. Также отметим поддержку True-tone и большой вырез с 12-мегапиксельной фронталкой, динамиком и системой Face ID, которая полностью вытеснила сканер отпечатков пальцев.

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За производительность смартфона отвечает фирменная однокристальная система Apple A13 Bionic. Процессор работает на частоте от 1,8 ГГц до 2,65 ГГц и имеет 4-ядерный графический контроллер Apple GPU. Вне зависимости от вместимости NVMe-накопителя объём оперативной памяти в iPhone 11 составляет 4 ГБ. Для обеспечения питания применяется аккумуляторная батарея на 3110 мА*ч (11,91 Вт*ч). Американские разработчики смогли реализовать беспроводную зарядку по стандарту Qi. Проводная зарядка тоже заявлена – USB PD 2.0 мощностью 18 Вт.

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iPhone 11 стал первым смартфоном Apple, который получил ультраширокоугольную оптику с углом захвата изображения 120 градусов. Разрешение камеры составляет 12 Мп + 12 Мп. Модель позволяет вести видеосъёмку в 4K с частотой кадров 60 FPS. Фронтальная камера, к слову, тоже получила поддержку 4K при 60 FPS. Из прочего стоит отметить оптостаб и фазовый автофокус Dual Pixel.

Смартфон 2019 года уже работает на операционной системе iOS 14. Модель имеет стереофонически динамики, каркас из алюминия 7000-й серии, защиту от воды по стандарту IP68, поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и Near Field Communication с Apple Pay. Разъёма для проводной гарнитуры, слота под microSD и порта USB-C в смартфоне нет. Проводная подзарядка и подключение к персональным компьютерам выполняется через проприетарный разъём Lightning.

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