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Китайская компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 8T. Он станет единственным топовым решением производителя во второй половине 2020 года и третьим за последние шесть месяцев в целом. Как и ожидалось, версии Pro в семействе T в этот раз не будет.

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Производитель отказался от дисплея с изогнутыми боковыми гранями, что может порадовать многих пользователей. В основе лежит Fluid AMOLED матрица диагональю 6,55 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц. При этом разрешение составило относительно скромные 2400 x 1080 точек. Напомним, версии Pro 2019 и 2020 годов оснащаются панели 3K. MEMC-чипа новинка тоже лишилась. Он отвечает за повышение частоты контента. Отметим наличие поддержки расширенного динамического диапазона и яркость 1100 нит.

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Как и ожидалось, сердцем OnePlus 8T стал флагманский 7-нанометровый чипсет Snapdragon 865. Что интересно, в прошлом году Snapdragon 855+ использовали в своих топовых смартфонах второго полугодия практически все компании. А вот Snapdragon 865+ почти не применяется во флагманах.

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SD865 имеет частоту 1,8-2,84 ГГц и графический чип Adreno 650. За поддержку мобильных сетей пятого поколения отвечает модемная плата Snapdragon X55. Однокристальная система работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128/256 ГБ. По объёмам здесь всё так же, как и в семействе OnePlus 8, но вот новинка, по неизвестным причинам, получила ОЗУ типа LPDDR4x вместо LPDDR5.

Основная камера тоже оказалась скромнее в сравнении с Pro версией нынешнего поколения. Если OnePlus 8 Pro получил пару модулей на 48 Мп, матрицу на 5 Мп и 8-Мп телеобъектив, то OnePlus 8T обладает камерой разрешением 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп без зум-объектива. В 16-мегапиксельном модуле установлена оптика с углом захвата 123 градуса.

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В главной камере применяется старая матрица Sony IMX586. Также отметим поддержку съёмки видео в 4K при 60 FPS и оптическую стабилизацию. Для фронтальной камеры на лицевой панели предусмотрено небольшое отверстие. В основе селфи-модуля лежит датчик изображения с 16-мегапиксельным разрешением Sony IMX471.

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Подсистема питания в OnePlus 8T представлена аккумулятором на 4500 мА*ч с 65-ваттной подзарядкой по проводу Warp Charge. Беспроводная зарядка не поддерживается. Корпус смартфона не может похвастаться защитой от воды. Габаритные размеры составили 160,7 x 74,1 x 8,4 мм, а масса – 188 граммов.

Сразу из коробки флагман будет работать под управлением операционной системы Android 11. Она дополняется фирменной прошивкой OxygenOS 11. Стабильная версия проприетарного ПО уже доступна для OnePlus 8 и 8 Pro. Из прочих параметров отметим стереофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos, NFC, интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддержку Face Unlock, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и USB-C. Разъём для наушников отсутствует.

Стоимость OnePlus 8T в модификации 8/128 ГБ составила 599 евро. Версия 12/256 ГБ обойдётся в 699 евро. Старт продаж в Европе запланирован на 20 октября 2020 года. В США новинка появится тремя днями позже по цене 749 долларов за конфигурацию 12/256 ГБ. Покупателям будут доступны расцветки Lunar Silver и Aquamarine Green. Также в будущем ожидается версия OnePlus 8T+ 5G. О ней пока нет информации.