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Компания OnePlus на момент написания заметки представляет смартфон OnePlus 8T. Он сразу из коробки будет работать на базе операционной системы Android 11. А тем временем флагманы первой половины 2020 года получили важное обновление фирменной прошивки OxygenOS, которое принесло стабильную версию ОС Android 11. Речь идёт о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

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Список изменений в OxygenOS 11 выдался довольно длинным. Компания улучшила игровое пространство Game Space, расширила функциональность режима Fnatic mode, добавила возможность быстро отвечать в компактном окне на сообщения в WhatsApp и Instagram.

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Разработчики переработали режим Ambient Display, он же Always-on Display. Появилась возможность настроить время его автоматической активации и деактивации, добавлено больше стилей для часов. Одна из тем для Ambient Display была создана вместе со Школой дизайна Parsons.

Само собой, изменился графический интерфейс системы. Также компания отмечает более стабильную работу с приложениями сторонних разработчиков, которые доступны в магазине программного обеспечения Google Play. В приложении «Галерея» появилась новая функция, которая отвечает за создание историй на основе фотографий, сделанных на смартфон в течение недели. Загрузка снимков стала выполняться быстрее.

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OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11 доступна для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в трёх версиях: индийская, европейская и глобальная. Любую из них вы можете скачать в таблице в конце материале, а сейчас быстро напомним ключевые технические характеристики двух апрельских флагманов.

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Оба смартфона получили корпус из стекла и металла. В США каждая модель имеет защиту от воды по стандарту IP68. За пределами Соединённых Штатов этим может похвастаться только продвинутая версия. Из общего также отметим идентичный набор интерфейсов (разъёма для наушников нет), 16-мегапиксельную фронталку, интегрированный в экран биометрический сенсор, 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128/256 ГБ соответственно.

OnePlus 8 несёт на борту аккумулятор на 4300 мА*ч с 30-Вт подзарядкой через USB-C. Дисплей построен на базе 90-герцовой Fluid AMOLED матрицы формата FHD+. Она имеет диагональ 6,55 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Оценили смартфон в Европе в 699/799 евро в зависимости от модификации.

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OnePlus 8 Pro оказался дороже. Его цена составила 899/999 евро. Он оснащён 3K-панелью с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,78 дюйма. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Она имеет 3x зум без потери качества и оптическую стабилизацию. Аккумулятор характеризуется вместимостью 4510 мА*ч, а вместе с 30-Вт подзарядкой по проводу он получил ещё и беспроводную зарядку такой же мощности.