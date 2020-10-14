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Xiaomi первой в мире представила смартфоны со 108-мегапиксельными камерами. Один из них – Mi Note 10. Его анонсировали в конце прошлого года, а минувшей весной компания презентовала версию Lite, которая получила почти все особенности стандартного издания. Завтра, 15 октября, на AliExpress завершается распродажа «Время чудес». Поэтому у всех желающих остаётся менее 24 часов, чтобы купить Xiaomi Mi Note 10 Lite со скидкой.

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Смартфон предлагается пользователям в трёх модификациях памяти. Минувшей весной цена варианта с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти составила 410 долларов (349 евро). Сейчас на AliExpress заказать модель можно примерно за 260 долларов.

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В продвинутой конфигурации на борту тоже установлено 6 ГБ ОЗУ, но вместимость накопителя увеличена до 128 ГБ. Весной она начала продаваться по цене 470 долларов (399 евро), а на распродаже на AliExpress купить Xiaomi Mi Note 10 Lite можно за 290 долларов в пурпурной расцветке. Белый вариант стоит на 35 долларов дороже.

Наконец, в топовой модификации герой заметки комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Если сравнивать с первыми днями смартфона на рынке, нужно заметить, что его стоимость упала с 525 долларов (449 евро) до 305 долларов. Во всех случаях для получения указанных цен нужно использовать промокод VERIMVCHUDO, который даёт 20-долларовую скидку.

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В России тоже Xiaomi Mi Note 10 Lite был представлен официально. Правда, доступна модель только в конфигурации 6/128 ГБ. Когда она только появилась в официальной рознице, её цена составила 32 990 рублей (425 долларов). На момент написания материала в «Ситилинк» заказать смартфон можно за 27 990 рублей (365 долларов).

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Герой заметки является одним из немногих телефонов не флагманского уровня, который оборудован изогнутым дисплеем AMOLED. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне, а диагональ – 6,47 дюйма. В экран интегрирован дактилоскопический сенсор. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Также отметим поддержку стандарта HDR10, яркость 430 нит и плотность точек 400 пикселей/дюйм.

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Кремниевым мозгом смартфона выступает однокристальная система Qualcomm SD730G с частотой до 2,2 ГГц. 8-нм чип располагает графикой Adreno 618. Ёмкость комплектной батареи составила 5260 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Всё это мы могли видеть в Xiaomi Mi Note 10. Главное отличие версии Lite от стандартного издания – камеры.

108-Мп сенсор отсутствует. На тыльной панели обосновались модули разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 FPS. Идентичная камера используется в Redmi Note 9 Pro, который в России стоит 23 990 рублей в модификации 6/128 ГБ. Фронтальная камера построена на 16-мегапиксельного сенсора и поддерживает технологию распознавания лиц.

Xiaomi Mi Note 10 Lite обладает разъёмом для наушников, радиоприёмником, WI-Fi 5, Bluetooth 5.0 и поддерживает Near Field Communication. В продаже модель появилась с Android 10 и ПО MIUI 11. Ранее компания уже выпустила обновление с MIUI 12. Операционную систему Android 11 смартфон тоже получит, но только весной 2021 года.