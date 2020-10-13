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Сегодня мы писали о том, что цена Palit RTX 2080 Ti GamingPro в «Регард» упала до 83 490 рублей. Подешевели в России и ускорители GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении Gigabyte и Zotac.

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Начнём с общих параметров. Обе модели получили видеочип GPU TU104 поколения Turing, который выполняется в соответствии с нормами 12-нанометрового технологического процесса. Номинальная частота составляет 1650 МГц.

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На борту обеих видеокарт установлено 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 1937 МГц. Разрядность шины – 256 бит. Эффективная частота видеопамяти составила 15,5 ГГц, а пропускная способность – 495,9 ГБ/сек. Отметим наличие 3072 ядер CUDA, 192 текстурных блоков, 64 блоков растеризации, 384 тензорных ядра и 48 ядер трассировки лучей.

Графические ускорители поддерживают работу одновременно с тремя 8K-мониторами, PCI-Express 3.0, DirectX 12, NVLink и OpenGL 4.5. Также отметим требования по теплоотводу 250 Вт, три порта HDMI 2.0b и один DisplayPort 1.4.

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Gigabyte AORUS RTX 2080 SUPER получила трёхслотовую активную систему охлаждения с радиатором и тремя вентиляторами. Для дополнительного питания предусмотрены разъёмы 8+8 pin. Частота GPU в Boost-режиме повышается с номинальных 1650 МГц до 1860 МГц. Стоимость видеокарты в магазине «Ситилинк» составляет 62 990 рублей.

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Zotac RTX 2080 SUPER AMP тоже располагает активной системой охлаждения, но занимает два слота материнской платы. Для питания используются разъёмы 8+6 pin. Частота GPU в режиме Boost повышается с 1650 МГц до 1845 МГц. Цена графического ускорителя в «Регард» опустилась до 57 960 рублей.