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Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей

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Видеокарты серии GeForce RTX 20 от партнёров компании NVIDIA продолжают дешеветь на российском рынке. На этот раз в «Регард» стоимость модели Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже отметки 84 000 рублей и составляет 83 490 рублей.

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Графический ускоритель построен на базе GPU TU102, который выполняется по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Он работает на частоте 1350 МГц в обычном режиме. В Boost-режиме частота повышается на 225 МГц (+2%).

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Видеокарта может похвастаться 4352 потоковыми процессорами, 272 текстурными блоками и 88 блоками рендеринга. Ядер трассировки лучей предусмотрено 68. Количество тензорных ядер – 544.

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GPU соединён с видеопамятью 352-разрядной шиной. Объём VRAM – 11 ГБ, а тип – GDDR6. Память трудится на частоте 1,75 ГГц. Эффективная частота равна 14 ГГц. Таким образом, мы получаем пропускную способность 616 ГБ/сек.

Активная система охлаждения Palit RTX 2080 Ti GamingPro занимает 2,5 слота на материнской плате. Модель располагает тремя разъёмами HDMI, одним DisplayPort и USB Type-C. Поддерживается работа с мониторами формата 8K UHD с разрешением 4320p по меньшей стороне.

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Видеокарта потребляет 260 Вт. Производитель рекомендует использовать графический адаптер с блоком питания мощностью от 650 Вт. Из остального отметим поддержку PCIe 3.0, OpenGL 4.5, DirectX 12, NVLink, подсветку и разъёмы 8+8 pin для обеспечения дополнительного питания.

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Габаритные размеры Palit RTX 2080 Ti GamingPro составили 292 x 112 x 58 мм. Заказывая видеокарту в «Регард», вы получаете Retail-версию с 36-месячной гарантией.

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Махмуд Скорострелов
09:49
Палит твой дом спалит
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
Махмуд Скорострелов
09:49
Дефицит 3000 серии будет до января/февраля. И цены врятли упадут
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
EFermi
09:44
Со сглаживанием всё же лучше, даже в 4К. Особенно в игоре с большим количеством малых подвижных элементов (трава/листва), но терпимо и без АА, в отличии от 1080, когда приходилось скорее угадывать что...
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Роман Илюхин
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LorDex
09:43
Эх, не зря я летом на распродаже за 38к 2080S купил. По сути брал из-за поддержки DLSS, т.к. у самого была 1080ti. За такие деньги конечно отличная карта, а вот эти "обвалы цен" до 60к выглядят смешно...
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oldschoolgamer
09:42
Когда этот шлак сольют уже? Он еще 2 года назад не нужен был, а теперь тем более.
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
Sergiu Bunacalea
09:42
А кому она нужна за 1150$ , если через пару недель выйдет аналог по производительности rtx 3070 за рекомендованную стоимость в 500$? Пусть будет с налогами и накруткой барыг 600-650$, но все равно эт...
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
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