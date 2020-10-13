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Видеокарты серии GeForce RTX 20 от партнёров компании NVIDIA продолжают дешеветь на российском рынке. На этот раз в «Регард» стоимость модели Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже отметки 84 000 рублей и составляет 83 490 рублей.

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Графический ускоритель построен на базе GPU TU102, который выполняется по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Он работает на частоте 1350 МГц в обычном режиме. В Boost-режиме частота повышается на 225 МГц (+2%).

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Видеокарта может похвастаться 4352 потоковыми процессорами, 272 текстурными блоками и 88 блоками рендеринга. Ядер трассировки лучей предусмотрено 68. Количество тензорных ядер – 544.

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GPU соединён с видеопамятью 352-разрядной шиной. Объём VRAM – 11 ГБ, а тип – GDDR6. Память трудится на частоте 1,75 ГГц. Эффективная частота равна 14 ГГц. Таким образом, мы получаем пропускную способность 616 ГБ/сек.

Активная система охлаждения Palit RTX 2080 Ti GamingPro занимает 2,5 слота на материнской плате. Модель располагает тремя разъёмами HDMI, одним DisplayPort и USB Type-C. Поддерживается работа с мониторами формата 8K UHD с разрешением 4320p по меньшей стороне.

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Видеокарта потребляет 260 Вт. Производитель рекомендует использовать графический адаптер с блоком питания мощностью от 650 Вт. Из остального отметим поддержку PCIe 3.0, OpenGL 4.5, DirectX 12, NVLink, подсветку и разъёмы 8+8 pin для обеспечения дополнительного питания.

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Габаритные размеры Palit RTX 2080 Ti GamingPro составили 292 x 112 x 58 мм. Заказывая видеокарту в «Регард», вы получаете Retail-версию с 36-месячной гарантией.