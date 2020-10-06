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Несколько дней назад на просторах всемирной паутины появилась информация о том, что Xiaomi обновит все свои смартфоны до MIUI 12 до конца нынешнего месяца. Как оказалось, это не совсем так. Сегодня мы уже писали, что Redmi Note 7 и Redmi Note 8 получат апдейт 10 октября, а семейство Redmi 6 – 30 октября. Также стала известна дата начала распространения MIUI 12 Stable ещё для восьми бюджетных моделей производителя, которые были выпущены в 2019 и 2020 годах. А вот Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 6 Pro будут обновлены ближе к середине следующего месяца.

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Итак, 15 октября прошивка MIUI 12 с операционной системой Android 10 во главе станет доступна для Redmi 9 Prime и POCO M2. Смартфоны, по сути, не отличаются друг от друга. Оба оборудованы 12-нанометровым чипсетом Helio G80, 6,53” панелью формата FHD+, 8-мегапиксельной фронталкой и основной камерой с разрешением 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Они также получили разъём для наушников, тыльный дактилоскопический сканер, ИК-порт, USB-C, Wi-Fi 5 и остались без NFC.

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POCO M2 оборудован 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5000 мА*ч. В свою очередь Redmi 9 Prime получил на 2 ГБ оперативки меньше, но ёмкость батареи выросла на скромные 20 мА*ч. Вместимость встроенного накопителя в обоих случаях в зависимости от модификации составляет 64 ГБ либо 128 ГБ.

MIUI 12 станет доступна для всего семейства Redmi 8 уже 22 октября. Оно состоит из четырёх смартфонов. Все оснащены 6,22-дюймовой матрицей IPS Full HD+, выходом под проводные наушники, USB-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой и 12-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 439.

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Первой была анонсирована модель Redmi 8A. Она осталась без сканера отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры составило 12 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Оперативки под капотом установлено 2-4 ГБ, а встроенной – 32-64 ГБ. В Redmi 8 добавились биометрический сенсор и 2-мегапиксельный датчик изображения. Модели Redmi 8A и Redmi 8A Dual были представлены уже в этом году. Обе оснащены основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп, фронталкой на 8 Мп и остались без сканера отпечатков пальцев.

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Завершать материал будем моделями Redmi 7A и Redmi 7, которые обзаведутся стабильной версией MIUI 12 спустя три дня после серии Redmi 8. Первая получила панель IPS формата HD+ с каплевидным вырезом под селфи-камеру на 5 Мп. В основе тоже лежит чипсет Snapdragon 439, как и в смартфонах восьмой серии. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч. Девайсу достались адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, а также выход под наушники и порт micro-USB. Основная камера может иметь разрешением 12 Мп или 13 Мп в зависимости от региона продаж.

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В Redmi 7 тоже используется панель IPS HD+, но её диагональ увеличена до 6,26 дюйма. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 2 Мп, а во фронталке появился 8-мегапиксельный сенсор. Сердцем смартфона выступила 14-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 632. За питание тоже отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Набор проводных и беспроводных интерфейсов совпадает с младшей моделью.