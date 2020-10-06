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Стала известна дата выхода стабильной прошивки MIUI 12 для Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8

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Примерно полгода назад был презентован MIUI 12, новый графический интерфейс на базе операционной системы Android для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Распространять прошивку начали летом, а спустя несколько месяцев после старта рассылки новую версию оболочки не получили самые популярные модели производителя из Пекина. Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Несколько дней назад стало известно, что оба смартфона будут обновлены до MIUI 12 в этом месяце. Сейчас стала известна точная дата выхода стабильной версии ПО.

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Оба телефона появились на рынке в минувшем году с разницей почти в восемь месяцев. При этом они получили из коробки Android 9.0 Pie, с поверх установленным программным обеспечением MIUI 10. Осенью минувшего года китайский производитель выпустил прошивку MIUI 11, а сейчас под её управлением работает и Redmi Note 7, и Redmi Note 8.

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С мая нынешнего года китайский производитель тестирует программное обеспечение MIUI 12 на обоих смартфонах, но стабильная версия до сих пор не была выпущена. Как стало известно, Xiaomi начнёт распространять новую ревизию прошивки для Redmi Note 7 и Redmi Note 8 в Китае уже через считанные дни, 10 октября.

До конца этого месяца ожидается релиз стабильной сборки MIUI 12 для Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T на глобальном рынке. Однако, точная дата старта распространения обновления пока что остаётся неизвестной. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 10. Одиннадцатую ревизию «зелёного робота» ни одно из перечисленных выше устройств не получит. Кроме того, недавно стало известно, что семейство Redmi Note 7 останется без MIUI 13.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 7 является первым смартфоном после того, как бренд Redmi стал независимым. Он оборудован 14-нанометровым процессором Snapdragon 660 и является дебютной моделью китайской компании с 48-мегапиксельной основной камерой.

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В Xiaomi Redmi Note 8 используется 11-нанометровый чипсет Snapdragon 660. На момент анонса модель стала самым дешёвым в мире решением с Quad-камерой. Она представлена двумя сенсорами на 2 Мп для макросъёмки и размытия фона, ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и стандартным 48-мегапиксельным блоком.

Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым дисплеем формата Full HD+, разъёмом для наушников, портом USB Type-C и аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Разрешение фронтальной камеры составило 13 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне.

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