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Недавно мы сообщали, что Xiaomi 2018 года приступила к рассылке глобальной версии MIUI 12 Stable на две дешёвые модели 2018 года. Как стало известно, уже совсем скоро ещё три смартфона двухлетней давности обзаведутся апдейтом. Речь идёт о представительницах семейства Redmi 6. Оно вместе с одноимённым стандартным изданием включает модели Redmi 6A и Redmi 6 Pro. Ранее были обновлены Redmi S2 и Redmi Y2. Теперь под вопросом остаётся судьба семейства Redmi Note 5 и модели Redmi Note 6 Pro, которая в шестом поколении оказалась единственной.

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Все три смартфона, о которых пойдёт речь в данном материале, были анонсированы летом 2018 года. Сразу из коробки они вышли с ОС Android 8.1 Oreo и оболочкой MIUI 9. Прошивка MIUI 12 станет последним крупным обновлением для них. В её основу положена Android Pie. Об этом стало известно уже давно. Апдейт выйдет в Китае в конце текущего месяца, 30 октября. Глобальная прошивка для Redmi 6 и Redmi 6A ожидается в первой половине ноября.

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Xiaomi Redmi 6 Pro за пределами Поднебесной продаётся как Xiaomi Mi A2 Lite и работает на базе стоковой версии ОС Android, т.к. выпускается по программе Android One. Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей Full HD+ с небольшим вырезом под динамик и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Сердцем модели служит система-на-чипе Qualcomm SD625. Культовый 14-нанометровый процессор дополнен 3 ГБ оперативной памяти в начальной модификации. Постоянное запоминающее устройство может хранить до 32 ГБ данных. Также доступна конфигурация 4/64 ГБ. Обеспечением питании электронике занимается АБК на 4000 мА*ч.

Redmi 6 Pro оснащается основной камерой с разрешением 12 Мп + 5 Мп, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (2,4 ГГц). Также отметим разъём для наушников, порт micro-USB, радиоприёмник, ИК-порт и тыльный сканер отпечатков пальцев. Корпус сделан из металла, а вверху и внизу тыльной стороны есть пластиковые вставки под антенны.

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Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A оборудованы матрицами IPS формата HD+ диагональю 5,45 дюйма, аккумулятором ёмкостью 3000 мА*ч, разъёмом для наушников и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Из общего отметим GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, пластиковый корпус и отдельный слот для карты microSD.

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Стандартное издание несёт на борту 12-нанометровый чип Helio P22. Ему в работе помогает оперативка в объёме 3 ГБ или 4 ГБ в зависимости от комплектации. Также отметим биометрический сенсор вместе с камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп на тыльной стороне и ПЗУ ёмкостью 32-64 ГБ.

В Redmi 6A установлена однокристальная система Helio A22. Она работает в паре с 2-3 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Для хранения информации пользователи получают до 32 ГБ ПЗУ, а основная камера представлена 13-мегапиксельным датчиком изображения. Кроме того, младшая модель в отличие от стандартного издания не может похвастаться сканером отпечатков пальцев.