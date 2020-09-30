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Американская компания Google сегодня представила смартфон серии Pixel пятого поколения. Новинка называется Google Pixel 5. Версии XL в этот раз не появилось. Модель является представительницей среднего класса в плане технических характеристик, но стоит как китайский флагман.

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Производитель из Калифорнии ещё несколько месяцев назад заявил о планах отказаться от выпуска флагманских решений на топовых однокристальных системах Qualcomm. В новинке аппаратная платформа строится вокруг 7-нанометрового чипсета Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и 5G-модемом Snapdragon X52. Нужно отметить, что компания Google никогда не гналась за высокой производительностью, а главной особенностью её смартфоны была камера, для которой предусмотрен отдельный кастомный чип.

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Google несколько лет назад высмеяла отсутствие разъёма для наушников в iPhone 7, после чего сама отказалась от него. Также компания хвасталась отсутствием дисплеев с вырезом в своих смартфонах, а в 2018 году появился Pixel 3 XL с большим вырезом. Долгое время производитель утверждал, что телефонам достаточно одной камеры, но в позапрошлом году представил модель с двойной фронталкой, а в прошлом году – с двойной основной камерой.

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Google Pixel 5 тоже обзавёлся главной камерой на базе двух оптических модулей. Если в серии Pixel 4 стандартному блоку на 12,2 Мп составил компанию телеобъектив, в этом году его место занял 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Само собой, заявлена поддержка фирменных алгоритмов для получения качественных фотографий. В главном модуле установлена оптика со светосилой f/1,7. Также отметим поддержку оптической стабилизации и возможность снимать видео в 4K UHD при 60 FPS. Поддержка 8K UHD не заявлена. И это хорошо, ведь в таком случае нас бы ждал бесполезный апскейлинг ввиду низкого разрешения сенсоров.

На лицевой панели установлен дисплей диагональю 6 дюймов с поддержкой частоты обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Плотность пикселей – 432 точки/дюйм. В его основе лежит матрица на органических светодиодах. Она поддерживает HDR10+ и защищена стеклом Gorilla Glass шестого поколения. Несмотря на использование дисплея OLED, интегрировать в него сканер отпечатков пальцев компания не захотела. Если в прошлом поколении его и вовсе не было, то сейчас сенсор вернули на тыльную панель, а от технологии 3D-распознавания лиц отказались.

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В связи с уменьшением рамок на лицевой панели не нашлось места для компонентов системы 3D-распознавания лиц, а фронтальная камера с 8-мегапиксельным разрешением перебралась в небольшое отверстие в левом верхнем углу. Каркас Google Pixel 5 изготовлен из алюминия, а сзади установлено стекло. Габаритные размеры не уточняются, но известно, что толщина составляет около 8 мм. Весит новинка 151 грамм.

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За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4080 мА*ч, что радует. Она поддерживает 18-ваттную проводную подзарядку USB Power Delivery 2.0 и беспроводную по стандарту Qi. На борту есть NFC, стереофонические динамики, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и разъём USB-C. Выход под наушники не предусмотрен. Также отметим стоковую операционную систему Android 11 сразу из коробки и защиту от воды по стандарту IP68.

Рекомендованная цена Google Pixel 5 в США составила 699 долларов. В Европе смартфон обойдётся в 629 евро или 735 долларов. В продажу смартфон поступит в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ. Само собой, в России новинка официально продаваться не будет. Пользователям модель будет доступна в расцветках Just Black и Sorta Sage. Напомним, что сегодня в Европе компания Xiaomi анонсировала флагманы Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на Snapdragon 865. Из оценили в зависимости от модификации в 499/549 евро и 599/649 евро соответственно.