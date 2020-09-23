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Сегодня мы писали о премьере смартфона Samsung Galaxy S20 FE. Сразу же после анонса модель появилась на российском сайте южнокорейской компании и стала доступна для предварительного заказа. Новинка оказалась заметно дешевле, чем в Европе, однако, она не в состоянии предложить мобильный процессор Snapdragon 865+.

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В России компания будет продавать исключительно версию на Exynos 990 с 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопителем вместимостью 128 ГБ. Напомним, также существует вариант с хранилищем объёмом 256 ГБ. Стоимость Samsung Galaxy S20 FE составила 49 990 рублей или примерно 650 долларов. Ожидается, что столько же флагман будет стоить и в США, тогда как в Европе модель на Exynos 990 оценили в 633 евро, что эквивалентно 740 долларам.

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В российской рознице новинка будет доступна в красной, оранжевой, лавандовой, мятной, белой и синей расцветках корпуса. Тыльная сторона изготовлена из пластика. Старт продаж намечен на 9 октября 2020 года, а приём предварительных заказов стартовал после премьеры. Бонусом для всех, кто оформит заявку до начала розничных продаж, станет док-станция для беспроводной зарядки EP-P5200.

Модификация с 256 ГБ постоянной памяти в России не появится, а вот на версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения со Snapdragon 865+ надежда ещё есть, хоть и маленькая. Напомним, что 5G-вариант флагмана в Европе доступен в конфигурации 6/128 ГБ по цене 730 евро (850 долларов), а в США стоимость составляет 700 долларов. Детальнее с техническими характеристиками Samsung Galaxy S20 FE вы можете ознакомиться по этой ссылке.