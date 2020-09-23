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Samsung Galaxy S20 FE представлен официально: Snapdragon 865+ или Exynos 990, 120-Гц дисплей AMOLED, до 256 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч по цене от 700 долларов

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Как и было запланировано, южнокорейский гигант Samsung провёл презентацию, посвящённую премьере флагманского смартфона серии Galaxy S20. Новинка называется Samsung Galaxy S20 FE или Fan Edition и является преемницей Galaxy S10 Lite.

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Модель стала самым доступным решением семейства, но о стоимости поговорим немного позже. Новинка доступна в двух модификациях: с поддержкой 4G и 5G. При этом на борту установлен мобильный процессор Exynos 990 или Snapdragon 865+ соответственно. Радует наличие однокристальной системы SD865+ с частотой до 3,1 ГГц, причём эта версия будет продаваться в Европе. Напомним, что компания в Европе обычно выпускает смартфоны на Exynos, а в остальном мире – на Snapdragon.

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Как бы там ни было, обе однокристальные системы выполнены по 7-нанометровой технологии. SoC Qualcomm получила ядра с частотой до 3,1 ГГц и графикой Adreno 650. В Exynos 990 пиковая частота CPU составляет 2,73 ГГц, а графическая подсистема представлена контроллером Mali-G77 MP11.

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Samsung Galaxy S20 FE получил Full HD+ панель с частотой обновления 120 Гц. В основе лежит матрица Super AMOLED с коммерческим наименованием Infinity-O, которое означается наличие круглого отверстия под фронтальную камеру. Диагональ дисплея составила 6,5 дюйма. Он получил флагманский ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержку стандарта HDR10+. Боковые грани у экрана при этом ровные.

Тыльная сторона выполнена из пластика, что заставит многих пользователей негодовать, учитывая стоимость смартфона. Рамка сделана из алюминия, а спереди установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения. Корпус может похвастаться защитой от воды по стандарту IP68, и при этом модель сохранила разъём для проводных наушников. Раз уж начали тему интерфейсов, сразу и завершим её – на борту есть NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц.

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Основная камера в Samsung Galaxy S20 FE имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Увы, 64-мегапиксельного телеобъектива от Galaxy S20 мы не увидели. А вот 12-мегапиксельный главный и ультраширокоугольный модули перекочевали со старшей версии. Телеобъектив тоже имеется – на 8 Мп с 3-кратным зумом, оптической стабилизацией и автофокусом. Снимать видео модель может в 4K Ultra HD, а ввиду отсутствия сенсора на 64 Мп пропала и поддержка 8K Ultra HD. Угол обзора в ультраширокоугольной камере составил 123 градуса. Разрешение фронталки – 32 Мп. Она получила поддержку Face Unlock.

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Ёмкость комплектной батареи составила 4500 мА*ч. Аккумулятор обзавёлся поддержкой 25-ваттной зарядки по проводу USB Power Delivery 3.0. При этом продаваться смартфон будет с 15-ваттным адаптером питания. Беспроводная зарядка тоже заявлена. Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменной прошивкой One UI 2.5. Также отметим поддержку Samsung Pay и стереодинамики от AKG с Dolby Audio.

Samsung Galaxy S20 FE с поддержкой 4G будет доступен в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость в Европе составила 633 евро (740 долларов) и 719 евро (840 долларов) соответственно. В обоих случаях оперативной памяти под капотом установлено 6 ГБ.

Цена для рынка США пока что не объявлена, но она точно будет ниже 700 долларов, ведь именно столько в Соединённых Штатах стоит Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865+. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения будет выпущена только в модификации 6/128 ГБ. Европейская цена – 730 евро (850 долларов). Новинка будет доступна покупателям со 2 октября 2020 года в расцветках Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy и Cloud White.

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